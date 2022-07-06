從學員變教練！她奪下SUP女子冠軍　體驗教育幫受助童改變人生

▲胡念禧在8歲時成為展望會的受助童，如今年僅22歲奪下全國SUP女子冠軍，更成為許多運動項目的教練，提早自立。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／台北報導

世界展望會體驗教育翻轉弱勢童人生！年僅22歲的胡念禧在去年底奪得「全國SUP立式划槳公開賽─女子充氣板個人組2公里繞縹賽冠軍」，她在8歲成為展望會的受助童後，開始參加體驗教育，同時準備各類體驗比賽及證照考試，短短兩、三年就取得取得獨木舟證、水上摩托車證、水上急救證、救生員證等，提早獨立自主。

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▲胡念禧駕駛水上摩托車。（圖／台灣世界展望會）

胡念禧成長於花東原鄉，14年前參加世界展望會體驗教育後開始產生興趣，赴外地大學就讀護理系時，發現不只是熱愛體驗教育，更盼望發展生涯，於是與家人討論後，白天在體驗教育機構實習、夜間改讀大學資管系，同時準備各類體驗比賽及證照考試，短短兩、三年就取得取得獨木舟證、水上摩托車證、水上急救證、救生員證等等，除了水上活動多才多藝，也熱衷懸攀體驗等活動。

▲胡念禧短短兩、三年就取得取得獨木舟證、水上摩托車證、水上急救證、救生員證等等。（圖／台灣世界展望會）

參與體驗教育活動刺激有趣，但也需挑戰的膽量，她分享，最喜歡到展望會的原因就是，可以參加很多不同活動，結交許多朋友，即使也害怕未知事物，但不想老是問朋友「你想去嗎？」因此哪怕自己一個人搭火車、走多遠的路抵達活動地點，她都想辦法自己抵達，克服「等人揪」的膽怯，學會獨立行動，也藉此開拓眼界。

胡念禧分享，第一次學「樹攀」時，教練認為女生肌耐力較弱，所以她一定會被淘汰，卻因此激發她「不能輸的鬥志」，經過加倍鍛練後，現在她憑雙手、雙腳和一套繩子，不到3分鐘就能享受攀上樹頂的快意，還具備教導學員的程度，也享受於帶著夥伴一起達成。她爽朗地說，從體驗活動學到最多的是獨立，「獨立就能獲得自主性！」

在主流的升學路上，抱著不怕挫折的玩家精神，反而更早找到適合自己的方向，高二時參加展望會為青少年舉辦的懸攀體驗活動，深感著迷的記憶猶新，「太喜歡了，玩出興趣直到現在！」其中受邀的體驗教育機構講師在活動中分享創業經歷，讓她對理念產生共鳴，職涯願景清晰起來，即使轉換科系得用更多時間自發學習，仍甘之如飴。

▲目前仍是大學生的她，已成為體驗教育教練，並提前從展望會自立。（圖／台灣世界展望會）

目前仍是大學生的她，已成為體驗教育教練，並提前從展望會自立，還常用休假回展望會擔任青少年體驗教育活動的老師，以自身經歷引導孩子。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，經濟弱勢孩子往往因家境或資源有限，在求學及未來路上有更多迷惘不安，展望會除了提供教育助學支持，更結合運動及生命教育，鼓勵孩子參與體育活動拓展心志，提升自信與專注，學習獨立自主及團隊合作精神，翻轉自己的人生。