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調薪砍獎金來補　中華快遞擴大抗爭！發動「第二波全台總罷工」

▲▼中華快遞企業工會在交通部門口抗議。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華快遞企業工會7/4赴交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿長年低薪，中華郵政子公司中華快遞7/4發起罷工抗爭，80多人參與，衝擊上百家銀行作業，交通部要求勞資協調，未料資方昨一句「調薪將會使績效獎金變少」，等同挖東牆補西牆，年薪恐不增反減，中華快遞今上午將再度前往交部抗議外，並宣布擇期發動「第二波全台總罷工」。

中華快遞員工長年低薪，年資5年月薪約26,000元、年資10年月薪約27,400元，即便年資17年月薪也僅約29,000元，不到3萬元，勞工抗議後卻僅換到「不爽不要做、那你就走啊」等回應。中華快遞7/4發起第一波罷工，台北、桃園、新竹3辦事處及派駐宜蘭約80多人參與，爭取全面調薪5000元，交通部要求勞資協調。

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不過昨(7/5)下午中華電薪資協商會議再度破局，除資方仍未具體回應調薪方案，沒有明確調薪數字、沒有明確調薪時程，還說出「若調薪將會使績效獎金變少」，讓工會協商代表當場傻眼，宣布無法接受。

中華快遞今上午10時半將再度前往交通部陳情，中華快遞工會表示，工會要問交通部長王國材：「砍績效獎金，惡補長年低薪」，就是交通部所謂「國營事業不該帶頭低薪」的方案嗎？中華快遞公司人力嚴重不足，基層一人當作兩人用，爭取調薪竟被威脅扣績效獎金！？請問我們績效哪裡不好？

▲▼中華快遞企業工會發起罷工。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華快遞企業工會將發起第二波罷工。（圖／記者李宜秦攝）

工會強調，中華快遞年年賺，稅後盈餘10年翻3倍，員工薪資卻始終貼近基本工資，甚至去年基本工資漲幅較高，中華快遞基層員工不調就違法，中華快遞公司僅是讓基層不違法，交通部還敢拿來說嘴？實在荒謬！何況去年調整後，今年初發放的績效獎金大幅減少，基層每人減少萬元，甚至有人少高達兩萬！年所得甚至比沒調還少！

中華快遞工會不滿表示，昨日勞資協商，工會強調「實質調薪、不扣績效」，中華快遞公司董事長對此竟稱：「如果你沒有再賺『更多』（績效獎金）一定變少！意思就是把未來的績效拿來先領！」這樣的回應令人憤怒！

工會強調，依據中華郵政母公司決算報告，轉投資子公司中華快遞公司稅後盈餘：110年近8,458萬、109年近8,213萬、108年7,492萬、107年6,768 萬、106年近6,350萬、105年近 6,049萬、104年5,803萬、103年4,788萬、102年近3,927萬、101年3,211萬、100年近2,614萬，中華快遞稅後盈餘年年成長，上繳母公司的錢，一年比一年多！基層卻是「扣績效，補調薪？？擺明就是高層肥貓坐擁高薪、母公司剝削子公司基層勞工。

▲▼中華快遞企業工會在交通部門口抗議。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華快遞企業工會今將二度前往交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

中華快遞工會也對王國材喊話，要求別把勞工當猴耍，拒絕朝三暮四，請中華快遞公司立即承諾「全員實質調薪五千，績效獎金不變」，否則將引發更大的爭議，工會請全體會員注意，協商破裂，將擇期發起第二波全台總罷工行動。

王國材昨晚也表態「中華快遞薪資太低」，交通部昨晚回應指出，交通部表示，王國材部長今天傍晚與郵政司、中華郵政與中華快遞相關主管討論後，認為中華快遞的員工薪資偏低不合理，員工生計困難，表達支持中華快遞所提改善員工薪資方案，也指示中華快遞盡速召開臨時董事會討論。王部長亦要求中華快遞應建立合理薪資福利制度，留住人才，同仁方能與公司一起打拚。

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