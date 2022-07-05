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曝「這3縣市」設住警器比率連2年墊底　洪申翰提解方

▲▼立法院院會 討論事項第一案 大體討論 劉世芳 洪申翰 日本福島核廢水排海相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期各縣市半夜火警事故頻傳，幸好因民眾安裝「住警器」，未造成人員傷亡。民進黨立委洪申翰指出，根據消防署統計，花蓮縣、台東縣以及嘉義市住宅場所設置火災警報器比例不到8成，消防安全不容忽視，應朝每戶都裝設為目標來預防減少火災死傷。

根據消防署官網宣導，安裝住警器可在火災初期偵測濃煙或高溫，發出高分貝警報聲來提醒住戶，越早採取避難行動，越有機會保護自己和家人。

洪申翰表示，自2013年起，全國的住宅用火災警報器安裝平均比率從5.83%一路攀升到今年的93.99%，顯示出過去十年來各單位對於火災預防的重視，近期基隆市、彰化市、高雄市都發生民宅凌晨失火的案件，因有裝設住警器，偵測到飄散濃煙發出警示，讓基隆9住戶和高雄一家5口得以睡夢中驚醒後順利逃生，這顯示出裝設住警器的重要性。

洪申翰提到，許多報告都指出「沒有設置住警器或火警自動警報設備」和住宅火災死亡人數具有很高的關聯性，很多火警致死案件都是太晚發現造成的，然而，台東縣裝設住警器的比例僅67.66%、花蓮縣77.44%以及嘉義市79.92%，連續兩年全台縣市倒數前三名，顯然還有待加強，建議為提高民眾安裝住警器意願，安裝率低的縣市應請村里長加強宣導，並祭出相關獎勵措施，提升自家生命及財產安全的保障。

洪申翰舉例，失智症容易健忘發生瓦斯爐忘記關火、東西燒焦或電器走火案件，嘉義縣衛生局及消防局擬定跨局處策略，著重提升獨居失智老人住宅的住警器安裝率，就是一個值得嘉許的政策；另外，《新北市火災預防自治條例》也要求7月1日起出租屋、違章建物及曾發生火警紀錄的住宅強制安裝住警器，違者可處最高3萬元罰鍰，都是值得各縣市效仿的做法。

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