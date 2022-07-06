調基本工資扣上萬獎金！中華快遞爭加薪　再扣獎金「年年罷工」

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿長年低薪且協調破局，中華快遞擬發起第二波罷工抗爭，再衝擊百家銀行作業，中華快遞工會及桃產總工會今(7/6)二度前往交通部抗議，工會表示，過往調基本工資員工卻被扣萬元獎金，員工要求全面加薪五千元，卻未給具體承諾和時間點，也未承諾年所得不減少，若調薪後總收入減少，保證年年都有罷工。

中華快遞員工長年低薪，年資5年月薪約26,000元、年資10年月薪約27,400元，即便年資17年月薪也僅約29,000元，不到3萬元，勞工抗議後卻僅換到「不爽不要做、那你就走啊」等回應。中華快遞7/4發起第一波罷工，台北、桃園、新竹3辦事處及派駐宜蘭約80多人參與，爭取全面調薪5000元，交通部要求勞資協調。

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不過昨(7/5)下午中華快遞薪資協商會議再度破局，除資方仍未具體回應調薪方案，沒有明確調薪數字、沒有明確調薪時程，還說出「若調薪將會使績效獎金變少」，讓工會協商代表當場傻眼，宣布無法接受。

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞工會及桃園市產業總工會今(7/6)二度前往交通部抗議，怒吼「部長麥假肖笑，扣績效惡補低薪」，痛批交長低新解方莫非是挖東橋補西牆。

桃產總工會表示，交通部長王國材日前回應部周一(7/4)罷工行動，對媒體表示確實中華快遞員工真的很低薪，也承認低薪問題比派遣還低，國營公司不該帶頭低薪，但是昨天工會跟中華快遞公司召開勞資協商會，結果大家不滿意，竟稱調薪要從績效扣，交長解決低薪方案就是從績效扣嗎，挖東牆補西牆就是解決低薪方案！

桃產總工會表示，交通部長王國材解決中華快遞問題，應承諾工會會員全面實質調薪5千，這是最基本的。第一，中華快遞招募派遣人員薪水都超過員工5千元，我們要調薪5千很過1分嗎；第二，要求不得降低績效獎金，不能降低所得，去年基本工資調3百元，結果今年年初員工領績效獎金少一萬元，連調基本工資，年所得都倒扣，若爭取調薪，明年再被扣，保證年年都有罷工。

工會表示，第三，不要說調薪5千元要有級距，薪水多一點調少一點，薪水少一點調多一點，這樣對10年20年沒調薪的人公平嗎，應直接參考母公司中華郵政公司，總公司全面裝傻，就搬郵政公司制度過來不就好了嗎。

中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，昨天勞資協商原預期交通部釋出善意後會得到正面回應，但是很遺憾和失望，昨天中華快遞針對調薪沒給具體時間和承諾，開這個協調會有何意義？工會要求很簡單，全面加薪5千元，但資方說要開董事會也沒時間表，即便加薪5千元，也無法承諾年所得不下降，質疑交通部所釋出善意，若繼續擺爛，不排除全台總罷工。

▲中華快遞工會理事長陳宏春向董事長黃振忠遞交陳情書。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞董事長黃振忠表示，交通部長王國材支持工會版本，也交代未來要朝向郵政制度修改，指示未來哪些法規不合時宜要檢討，要求我們準備資料跟其他董事溝通召開董事會，希望7月倒數第二周召開。

不過工會當場怒嗆「你15日要卸任，董事會卻15日後才要開」。黃振忠則回說，他卸任要董事會同意，跟召開董事會討論調薪案將是同一天。

▲中華快遞董事長黃振忠。（圖／記者李姿慧攝）

針對調薪是否扣績效獎金，黃振忠則表示，若假設今年8月開始調薪，今年會有5個月人事費用增加，假如有500萬元，年底損益表盈餘會少500萬，但若營收大幅增加就不影響，要靠大家努力，績效獎金有其計算公式，預算是去年董事會通過，盈餘是多少，跟預算數比，可以提多少績效獎金，一翻兩瞪眼，今年沒有編預算調薪，今年盈餘要吸收掉，因此營收再努力增加，最後幾個月大家會努力。

桃產總工會則不滿揚言，若中華快遞調薪扣獎金，就會全台總罷工。