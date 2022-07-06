　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

調基本工資扣上萬獎金！中華快遞爭加薪　再扣獎金「年年罷工」

▲▼不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿長年低薪且協調破局，中華快遞擬發起第二波罷工抗爭，再衝擊百家銀行作業，中華快遞工會及桃產總工會今(7/6)二度前往交通部抗議，工會表示，過往調基本工資員工卻被扣萬元獎金，員工要求全面加薪五千元，卻未給具體承諾和時間點，也未承諾年所得不減少，若調薪後總收入減少，保證年年都有罷工。

中華快遞員工長年低薪，年資5年月薪約26,000元、年資10年月薪約27,400元，即便年資17年月薪也僅約29,000元，不到3萬元，勞工抗議後卻僅換到「不爽不要做、那你就走啊」等回應。中華快遞7/4發起第一波罷工，台北、桃園、新竹3辦事處及派駐宜蘭約80多人參與，爭取全面調薪5000元，交通部要求勞資協調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過昨(7/5)下午中華快遞薪資協商會議再度破局，除資方仍未具體回應調薪方案，沒有明確調薪數字、沒有明確調薪時程，還說出「若調薪將會使績效獎金變少」，讓工會協商代表當場傻眼，宣布無法接受。

▲▼不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞工會及桃園市產業總工會今(7/6)二度前往交通部抗議，怒吼「部長麥假肖笑，扣績效惡補低薪」，痛批交長低新解方莫非是挖東橋補西牆。

桃產總工會表示，交通部長王國材日前回應部周一(7/4)罷工行動，對媒體表示確實中華快遞員工真的很低薪，也承認低薪問題比派遣還低，國營公司不該帶頭低薪，但是昨天工會跟中華快遞公司召開勞資協商會，結果大家不滿意，竟稱調薪要從績效扣，交長解決低薪方案就是從績效扣嗎，挖東牆補西牆就是解決低薪方案！

桃產總工會表示，交通部長王國材解決中華快遞問題，應承諾工會會員全面實質調薪5千，這是最基本的。第一，中華快遞招募派遣人員薪水都超過員工5千元，我們要調薪5千很過1分嗎；第二，要求不得降低績效獎金，不能降低所得，去年基本工資調3百元，結果今年年初員工領績效獎金少一萬元，連調基本工資，年所得都倒扣，若爭取調薪，明年再被扣，保證年年都有罷工。

工會表示，第三，不要說調薪5千元要有級距，薪水多一點調少一點，薪水少一點調多一點，這樣對10年20年沒調薪的人公平嗎，應直接參考母公司中華郵政公司，總公司全面裝傻，就搬郵政公司制度過來不就好了嗎。

中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，昨天勞資協商原預期交通部釋出善意後會得到正面回應，但是很遺憾和失望，昨天中華快遞針對調薪沒給具體時間和承諾，開這個協調會有何意義？工會要求很簡單，全面加薪5千元，但資方說要開董事會也沒時間表，即便加薪5千元，也無法承諾年所得不下降，質疑交通部所釋出善意，若繼續擺爛，不排除全台總罷工。

▲▼不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華快遞工會理事長陳宏春向董事長黃振忠遞交陳情書。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞董事長黃振忠表示，交通部長王國材支持工會版本，也交代未來要朝向郵政制度修改，指示未來哪些法規不合時宜要檢討，要求我們準備資料跟其他董事溝通召開董事會，希望7月倒數第二周召開。

不過工會當場怒嗆「你15日要卸任，董事會卻15日後才要開」。黃振忠則回說，他卸任要董事會同意，跟召開董事會討論調薪案將是同一天。

▲▼不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華快遞董事長黃振忠。（圖／記者李姿慧攝）

針對調薪是否扣績效獎金，黃振忠則表示，若假設今年8月開始調薪，今年會有5個月人事費用增加，假如有500萬元，年底損益表盈餘會少500萬，但若營收大幅增加就不影響，要靠大家努力，績效獎金有其計算公式，預算是去年董事會通過，盈餘是多少，跟預算數比，可以提多少績效獎金，一翻兩瞪眼，今年沒有編預算調薪，今年盈餘要吸收掉，因此營收再努力增加，最後幾個月大家會努力。

桃產總工會則不滿揚言，若中華快遞調薪扣獎金，就會全台總罷工。

ET快訊
手機降價榜出爐　這款iPhone「直降6510元」
LIVE／黃嘉千認婚變夏克立　男星一句話外界看貓膩
快訊／林智堅告了「加重誹謗」！　反擊王鴻薇
沒錢買油買糧！「這國」宣告破產　急向俄羅斯求援
難甩「黃嘉千老公」標籤！　夏克立離台追夢近況曝
雪東攻頂把友人11歲女兒「獨留哭坡」　原PO道歉：不智之舉
快訊／竇智孔爆氣PO文「下課粒是垃圾」！　大動作開罵
高雄「16位傳奇人物」挖出！　在地人抖：8+9也怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

調薪獎金縮水？交長打臉中華快遞老董　「加薪5千與獎金無關」

小學暑假作業媽看到差點吐血　網見答案狂讚：天才兒童！

陳其邁推薦「石斑魚薯條」日文名涉抄襲　廠商急認錯下架

台灣鳳梨外銷3萬公噸目標少近1萬　陳吉仲：是自己訂的要求

香蕉接借貸電話用1招擊退　女專員「突秀Beatbox」過程超爆笑

鳳梨要改冷凍切片拚外銷　陳吉仲：日本消費者不可能買一整顆

不堪午後暴雨摧殘　日月潭珍稀特有種台灣紅豆樹倒塌

饗食天堂只吃10分鐘！　PTT狂點名「這1類人」

調基本工資扣上萬獎金！中華快遞爭加薪　再扣獎金「年年罷工」

台南停車繳費0接觸　APP一指搞定

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

調薪獎金縮水？交長打臉中華快遞老董　「加薪5千與獎金無關」

小學暑假作業媽看到差點吐血　網見答案狂讚：天才兒童！

陳其邁推薦「石斑魚薯條」日文名涉抄襲　廠商急認錯下架

台灣鳳梨外銷3萬公噸目標少近1萬　陳吉仲：是自己訂的要求

香蕉接借貸電話用1招擊退　女專員「突秀Beatbox」過程超爆笑

鳳梨要改冷凍切片拚外銷　陳吉仲：日本消費者不可能買一整顆

不堪午後暴雨摧殘　日月潭珍稀特有種台灣紅豆樹倒塌

饗食天堂只吃10分鐘！　PTT狂點名「這1類人」

調基本工資扣上萬獎金！中華快遞爭加薪　再扣獎金「年年罷工」

台南停車繳費0接觸　APP一指搞定

包租公容易嗎　北市租金投報率破3%僅1區

抗長新冠！屏東基督教醫院推「自強清毒二號」營養點滴

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

試・開箱／美唇PR值飆升！邊上妝邊敷唇膜好奢華　細緻嫩唇直接輾壓同齡人

姚元浩為養賽車隊月燒百萬！親曝沒錢賺也要做　原因只有一個

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

驚人！郭婷筠、余祥銓合甩近50公斤　大方分享「秘密武器」

踏入基隆「委托行」老街尋寶玩樂！精選6間老宅店舖＋音樂咖啡廳

「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

生活熱門新聞

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

好市多店員推1物！他噴9萬求饒：別再說了

這天起越來越熱　大雷雨都變少

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

好市多台灣神祕股東「大統吳家」起底　籃球國手變亞太區總裁

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

快訊／IG、Messenger大當機災情　訊息卡死無法送出

店員太帥被1星　釣出老闆神回覆

男友求婚3天提分手　她氣炸：我錯了？

快訊／3縣市大雨　午後豪雨熱區曝

小情侶激戰被看光　男友1句安慰她更崩潰

女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨

更多熱門

相關新聞

調薪砍獎金來補　中華快遞擴大抗爭！發動「第二波全台總罷工」

調薪砍獎金來補　中華快遞擴大抗爭！發動「第二波全台總罷工」

不滿長年低薪，中華郵政子公司中華快遞7/4發起罷工抗爭，80多人參與，衝擊上百家銀行作業，交通部要求勞資協調，未料資方昨一句「調薪將會使績效獎金變少」，等同挖東牆補西牆，年薪恐不增反減，中華快遞今上午將再度前往交部抗議外，並宣布擇期發動「第二波全台總罷工」。

中華快遞鬧罷工！交長回應了

中華快遞鬧罷工！交長回應了

八年級生　拒絕加班、瀟灑辭職　

八年級生　拒絕加班、瀟灑辭職　

中華快遞鬧罷工！記者會失控推擠

中華快遞鬧罷工！記者會失控推擠

這間快遞今起罷工　金融業受影響

這間快遞今起罷工　金融業受影響

關鍵字：

中華快遞罷工低薪調薪獎金交通部王國材工會

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

陳明通指導173名碩博士「僅5人開放電子全文」　名單驚人！

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

黃嘉千認了「問題都在」！

小英「台北市長」人選是他　內幕曝

蛋黃區超隱密豪宅完工10年沒賣掉　房仲緩頰：屋主挑買家

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面