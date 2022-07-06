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社會 社會焦點 保障人權

雪東攻頂把友人11歲女兒「獨留哭坡」　原PO道歉：不智之舉

登山,爬山,運動,健行（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲一名吳姓男子和徐姓友人一家相約「雪東一日來回」，不料事後卻因種種變故，吳男為攻頂將友人女兒獨留哭坡，遭徐家怒告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者林冠吟／綜合報導

一名吳姓爸爸發文表示，徐姓朋友一家日前邀約他們家來一趟「雪東一日來回」，結果出發時，徐家因故將11歲的妹妹託付給吳家照顧，不料妹妹卻在途中腳酸走不動了，於是吳爸一家就將妹妹獨自安置在2家相約吃午餐的哭坡，並繼續攻頂行程，但此舉卻讓2家人撕破臉。最新消息指出，吳爸也正式在臉書上道歉了。

回顧整起事件，吳姓爸爸先是答應徐姓朋友一家走一趟「雪東一日來回」的行程，並初步將登山隊伍分成兩隊，分別為吳家一家日口，徐家一家四口並有一名外傭。

不料出發前一天，徐家的女主人卻臨時變卦，表示要和伙伴一起單攻雪山主峰，因此不會前往雪東一日來回的行程。吳家一家也心想沒關係，但還是有爸爸和外傭在，剛好一人顧一個小孩，應該還能負擔。

出發當天，徐家爸爸先是帶著外傭和兒子說要回營區拿入營證，雙方約好中午在「哭坡」吃午餐，徐家小女兒則因為和吳家兒子玩在一起，因此一起走。

不料沿途徐家男主人電話卻不接不回，只剩他們夫妻2人帶著3個小孩，「一路東哄西哄，沿途還一直幫妹妹按摩」，終於到達哭坡，結果對方家11歲的妹妹已經走不動，就算開出一堆獎勵也誘拐不動，於是對方家的爸爸要上山接小孩，「但等他上來至少也3~4小時後了，而媽媽還在遙遠的雪山主峰」，且下午有50%降雨機率，雲層也很厚，他擔心再等下去就會下雨，到時就得摸黑下山。

▲爬山會傷膝蓋嗎？。（圖／pixabay）

▲吳男事後也對獨留徐家女兒一人在哭坡一事道歉。（圖／pixabay）

最後，他做出不近人情的決定，幫妹妹把食物、保暖衣物以及雨衣準備好，在樹蔭下幫妹妹安排好休息的地方，再把妻子的電話留給妹妹，「設鬧鐘讓妹妹每30分鐘跟外傭聯絡一次」，他則帶著妻子和兩個孩子，以最快的速度衝一趟東峰，再回來接妹妹下山。

怎料，他爬到一半時，外傭在電話中表示，徐家爸爸要求妹妹「自己往回走」，會在登山口上來，中途與妹妹碰面。原PO聽完傻眼，「怎麼會這樣要求，哭坡的路是11歲小孩能自己下山的嗎？」他立刻丟下妻小，跑下山去追妹妹，「終於在3.2K處左右遇到妹妹，好險剛好有好心人牽著妹妹走，不然這麼陡的路，爸爸竟然叫一個小孩自己走，真的是活見鬼了」。

最後大家平安下山，但徐家的女主人卻以「惡意遺棄女兒」的名義，打算對他提告，並已經到警局備案，讓他相當無奈，因此事後發文抱怨。

貼文一出也瞬間引發網友熱議，除痛批徐家外，也有網友認為吳家不應獨留徐家小女兒在原地等待，「基於登山安全，不管理由為和，除非是去求救，處理方式都是不能丟下夥伴繼續攻頂。」

事件延燒5天後，吳家男主人也在臉書發文道歉，表示當下因失當的情緒，獨留徐家小女兒一人在哭坡觀景台處，等他們去雪東下來再來接她一事，感到相當抱歉，也認為這是不智之舉，萬幸小女孩沒事，在此致上12萬分的歉意，希望徐家能接受歉意的同時，日後也將用更加嚴謹的態度來審視自己的行為。

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