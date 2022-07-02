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他登雪山把朋友11歲女兒「獨留哭坡」！2家鬧翻…律師點出最大問題

登山,爬山,運動,健行（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲兩家人相約來一趟雪東一日來回。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者閔文昱／綜合報導

一名吳姓爸爸發文表示，朋友徐姓一家日前邀約他們家來一趟「雪東一日來回」，結果出發時，徐家因故將11歲的妹妹託付給吳家照顧，不料妹妹卻在途中腳酸走不動了，於是吳爸一家就將妹妹獨自安置在2家相約吃午餐的哭坡，並繼續攻頂行程，但此舉卻讓2家人撕破臉。對此，律師林智群直言，徐爸徐媽「有什麼立場事後指責別人沒盡心盡力？」而吳爸也要檢討「為什麼要扛下一個自己沒辦法扛的責任？」

本站稍早報導，「兩家人約登雪山東峰　『1動作』雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜」。林智群2日下午也在臉書發表看法，他認為，徐家媽媽臨時起意丟下家人跟其他人跑去爬雪山主峰，這個行為非常率性，但還不到不負責任的程度，比較大的問題是，「徐爸臨時決定下山拿入園證，把女兒託給吳爸。」

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▲爬山會傷膝蓋嗎？。（圖／pixabay）

▲吳爸留徐家11歲妹妹在哭坡，自己和妻小繼續爬。示意圖，非本文當事人。（圖／Pixabay）

林智群認為，徐爸不應該委託，吳爸也不應該接受委託，「雪山又不是陽明山，風險比較大，吳家兩大帶兩小，已經很吃緊了，再加一個小孩，不啻是把風險值撐到極限。」而吳爸一旦答應，那小女孩跟吳家就是一個危險共同體，有互相照顧的責任跟義務。

林智群指出，吳爸接下來又犯了一個錯誤，就是把小女孩一個人放在哭坡，自己帶家人去攻東峰，因為單獨把小孩丟在山上，是絕對不正確的，不管徐家行為有多離譜，此時此刻，吳家有義務照顧小女孩；另外，吳家也可以選擇留一個大人陪小女孩，不能為了自己小孩要拿攻頂獎勵，就拋下伙伴，好像給小孩灌輸「只要成功，其他的事情甚至活生生的人，都可以拋下或犧牲」的錯誤觀念。

林智群說，2家人在這件事之後是沒辦法再當朋友了，不過徐家家長也要想清楚，事情為什麼會變成這樣，「為什麼他們的小孩，可以外包給別人？他們有什麼立場事後指責別人沒盡心盡力？」至於吳爸自己也要檢討，「為什麼要扛下一個自己沒辦法扛的責任？」

▼律師林智群針對此事發表看法。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

▼律師林智群針對此事發表看法。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

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