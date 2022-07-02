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兩家人約登雪山東峰　「1動作」雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜

▲▼膝蓋,爬山,登山,行走。（圖／翻攝自pixabay）

▲兩家人相約來一趟雪東一日來回。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，朋友一家人邀約他們家來一趟「雪東一日來回」，登山隊伍申請分成兩隊，分別是原PO一家四口，以及朋友一家人，包含男女主人、外傭以及11歲女兒和弟弟，結果出發時，另一家的爸爸和外傭回營區拿入園證，就再也沒上山了，11歲的妹妹腳酸走不動，原PO當場做了1決定，卻讓兩家人撕破臉。

原PO在臉書「靠北登山大小事」發文，出發前一天，另一家的女主人突然說，要和夥伴單攻雪山主峰，他心想沒關係，反正還有爸爸跟外傭在，剛好一人顧一個小孩。出發當天，對方家爸爸帶著外傭跟兒子，說要回營區拿入園證，雙方約好中午在「哭坡」吃午餐，「他們家的妹妹跟著我家哥哥一起玩，所以就一起走」。

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怎料沿途對方家爸爸電話不接不回，剩原PO跟妻子，兩人帶3個小孩，「一路東哄西哄，沿途還一直幫妹妹按摩」，終於到達哭坡，結果對方家11歲的妹妹已經走不動，就算開出一堆獎勵也誘拐不動，於是對方家的爸爸要上山接小孩，「但等他上來至少也3~4小時後了，而媽媽還在遙遠的雪山主峰」，且下午有50%降雨機率，雲層也很厚，他擔心再等下去就會下雨，到時就得摸黑下山。

最後，他做出不近人情的決定，幫妹妹把食物、保暖衣物以及雨衣準備好，在樹蔭下幫妹妹安排好休息的地方，再把妻子的電話留個妹妹，「設鬧鐘讓妹妹每30分鐘跟外傭聯絡一次」，他則帶著妻子和兩個孩子，以最快的速度衝一趟東峰，再回來接妹妹下山

▲專業登山客計畫-登山體能訓練。（圖／Pixabay）

▲原PO留11歲妹妹在哭坡，自己和妻小繼續爬。（示意圖／Pixabay）

怎料，他爬到一半時，外傭在電話中表示，對方家爸爸要求妹妹「自己往回走」，會在登山口上來，中途與妹妹碰面。原PO聽完傻眼，「怎麼會這樣要求，哭坡的路是11歲小孩能自己下山的嗎？」他立刻丟下妻小，跑下山去追妹妹，「終於在3.2K處左右遇到妹妹，好險剛好有好心人牽著妹妹走，不然這麼陡的路，爸爸竟然叫一個小孩自己走，真的是活見鬼了」。

最後大家平安下山，但對方家的女主人卻以「惡意遺棄女兒」的名義，打算對他提告，並已經到警局備案。原PO無奈指出，「說好一個大人帶一個小孩，結果一個媽媽爬為了單攻主峰丟下小孩，一個爸爸擺明就是不想爬，大家約好在哭坡用餐，結果爸爸跟外傭在營地耍廢放空，現在反而要告我惡意遺棄？」

貼文一出，網友們表示，「果然爬山看人性，這家人真是可以絕交了」、「可以理解版主，一打3又是走不動的小孩，還要擔心前面的老婆又要擔心對小孩的承諾，相信你也萬般無奈」、「既然是各自申請，那責任歸屬就是各自的領隊吧？惡意遺棄應該是那兩位夫妻才是」。

不過也有網友認為，原PO不應該讓小孩待在原地等待，「基於登山安全的觀念，不管理由如何，處理的方式都是不能丟下夥伴繼續登頂，除非是去求救。我知道對小孩的承諾是非常重要，可是更應該是教育小孩登山安全的正確觀念，不能為了登頂而放棄夥伴」。

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