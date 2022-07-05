恆春6歲童疑「趁阿公午睡玩火」！遭濃煙嗆暈命喪房內　起火點曝

記者閔文昱、陳崑福／屏東報導

恆春鎮恆南路一處民宅5日下午1時36分傳出火警，警消趕抵後，發現於一樓後方房間內有一名5歲男童已昏迷，經送往恆春旅遊醫院救治無效。據了解，死者疑似趁外公睡午睡時，偷偷跑到爸媽房玩打火機不幸釀成火警。外公驚醒後趕緊帶著另外2名幼童出逃，但死者因來不及逃生命喪房內。至於詳細起火原因還有待釐清。

警方調查，當時屋內只有阿公陪同分別為9歲、7歲及5歲共3名孫子在家，其中2人在2樓打電動，而6歲男童則在1樓臥室午睡；由於該處住宅裝有住宅警報器，火警發生當下觸動警報，在一樓的阿公趕緊叫孫子出逃，2樓2名幼童聞聲趕緊逃到屋外，而1樓午睡的男童則逃生不及，遭濃煙嗆暈，皮膚受到灼傷，沒有呼吸心跳送醫，經搶救後稍早宣告不治。

▲屏東恆春民宅火警，男童逃生不及，獲救時已經沒有呼吸心跳，經搶救後不治。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據悉，5歲男童過去有拿打火機偷玩火的紀錄，當時有被父母訓斥，不料這次疑似趁外公午睡，又跑到爸媽房間偷玩打火機，釀成火災。火警發生後，外公發現男童不在房內，以為已逃到屋外，不料到了屋外卻沒見到男童身影，直到消防人員進屋查看後，才發現男童倒臥在1樓另一間房間。

警消指出，起火點位於男童倒臥房間，疑似因房內有許多衣物等易燃物，造成火警發生後一發不可收拾，但詳細起火原因還有待釐清。

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