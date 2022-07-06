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社會 社會焦點 保障人權

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

記者黃宥寧／台北報導

李姓男舍監去年9月9日開車衝進國立台北藝術大學行政大樓，整台車卡在樓梯動彈不得，一下車不僅上身赤裸酒測值約0.09，3包大麻巧克力餅乾更直接掉出車外，警方因此向上追查，發現大麻來源為林姓女子更以26萬代價賣100公克大麻給李男。士林地院審結，依販賣第二級毒品罪，處林女有期徒刑2年。

判決指出，林女得知李男想以28萬購買100公克大麻，意圖營利，於2021年6月7日，以Line聯繫池女（另案審結），再由池女聯繫曾男（審理中），曾男則向暱稱「磊磊」的許男詢價，池女則與林女約定以24萬元出售10盎司大麻，林女再與李男約定以26萬元交易。

同日晚間，李男駕車搭載林女到新北投捷運站，林女下車搭乘曾男駕駛、搭載池女的車輛並將李男交付的26萬其中的24萬交給池女，再到北市某便利商店與許男碰面，由池女交付18萬給曾男轉交給許男，曾男接著開車到中華郵政訓練所研訓中心前，由許男交付裝有大麻巧克力餅乾紙盒給曾男，曾男再交給池女轉交林女。

▼北藝大舍監開2百萬賓士車衝進校園，整台車卡在樓梯間，舍監赤裸上半身遭警方壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北藝大舍監開2百萬賓士車衝進校園，整台車卡在樓梯間，舍監赤裸上半身遭警方壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男拿到大麻後，林女並從中賺取2萬元及另向李男收2萬元傭金，結果李男因在9月9日因遭校方糾正工作表現，翹班開賓士車，到薇閣精品旅館開房間，在裡頭吸大麻並喝威士忌，酒駕到學校並嗆「如果見不到校長，就開賓士車衝撞行政大樓」，想不到他這一撞，不僅自己遭逮，交易毒品也因此曝光。

法官審酌林女犯後坦承犯行，並考量販賣毒品的對象僅1人、重量100公克、犯罪所得為4萬元，但過去因幫助犯詐欺取財罪遭判處有期徒2月，易科罰金執行完畢素行，自陳高中肄業，現從事電子業助理，月薪約2萬2000元，離婚，尚需扶養3名子女，依販賣第二級毒品罪，處有期徒刑2年，未扣案犯罪所得新台幣4萬元於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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