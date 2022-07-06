不怕林智堅告　王鴻薇酸：「抄跑專家」出來打籃球

記者陳家祥／台北報導

國民黨近來猛烈追打桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的論文抄襲疑雲，而林陣營則以提告作為反擊。對此，台北市議員王鴻薇6日召開記者會表示，「歡迎林智堅來告，也希望法院盡速審理」；王還酸，林智堅落跑去選桃園市長、又抄襲論文，被封「抄跑專家」，請抄跑專家出來打籃球，正式面對論文檢驗，不要讓學術蒙羞。

王鴻薇表示，林智堅的中華大學碩士論文抄襲率高達94.1%，這樣的抄襲，從品質月刊變成沒有品質的論文。也要請林智堅出來打籃球，他今天早上要按鈴申告，我請你出來打籃球，因為你的論文抄到連籃球都變藍色的藍，林智堅不要用提告方式混淆視聽。

「昨天就很明白跟大家報告，歡迎林智堅來告，也希望法院盡速審理。」王鴻薇說，林智堅的提告當然是政治動作，因為他兩個論文都有抄襲的事實，而且抄襲比率非常高，林智堅應該去面對外界對於你的論文涉嫌抄襲的質疑。

王鴻薇也酸林智堅，包含要去選桃園市長，很多桃園市民質疑是落跑專家，現在又變成抄襲堅，「網路上很多人已經很多人封林智堅為『抄跑專家』，請抄跑專家出來打籃球，正式面對論文檢驗，不要讓學術蒙羞」，現在看起來民進黨也全黨在維護你，可是你論文抄襲能不能經得起檢驗？用政治行動意圖讓選情下滑止血，可是沒有辦法止息外界對於你論文抄襲的質疑。



▲台北市議員王鴻薇、桃園市議員參選人凌濤6日舉行記者會。（圖／記者陳家祥攝）

