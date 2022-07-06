　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園就服處推「 職場叢林大進擊」桌遊　新鮮人體驗職場情境

▲▼ 桃園就業資源與機關檔案應用主題的桌上遊戲-「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」。 （圖／翻攝自桃園市政府）

▲桃園就業職訓服務處開發桌遊「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」。（圖／桃園市政府）

實習記者徐芷儀／綜合報導

為了讓青年朋友了解青年就業方案內容與申請流程，桃園市政府就業職訓服務處規劃開發專屬桌遊「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」，桌遊特展於5日正式開展，現場除了桌遊各項內容展示外，更將展場地板就設計成大型桌遊地圖，讓民眾更了解就業職訓及機關檔案應用資源。

「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」結合桃園市各就業服務據點、青年就業方案及檔案應用服務等資訊融入其中，遊戲中除了模擬出申請各項青年就業資源的管道與程序外，也加入求職期間與工作職場上可能出現的情境與議題，加深玩家在遊戲過程中的學習體驗價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遊戲中，玩家化身成為「青年有頭鹿們」，畢業後剛踏入未知的職場叢林，為了讓他們更順利找到工作，就業職訓服務處準備了最多元豐富的就業促進措施，讓有頭鹿們能運用各角色的專屬能力以及各種有趣道具，在有限回合數當中累積任務積分及獎金，贏得勝利。遊戲可供2~6人遊玩，遊戲時間約為1小時。

▲▼ 桃園就業資源與機關檔案應用主題的桌上遊戲-「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」。 （圖／翻攝自桃園市政府）

▲「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」機關檔案桌展示。（圖／桃園市政府）

吳宏國局長表示，「有頭鹿」取台語諧音「有頭路」，是桃園市政府勞動局的吉祥物，本次桌上遊戲特別以有頭鹿的形象設計「拾架燈鹿」、「王大鹿」、「師鹿鹿」、「通迅鹿」、「迴藝鹿」及「信義鹿」等6位遊戲角色，帶領玩家朋友們認識桃園市就業職訓服務處各項青年就業促進措施，了解資源管道及申請流程，用最輕鬆有趣的方式找到進入職場的捷徑。

就業職訓服務處推動機關檔案應用不遺餘力，此次也代表桃園市政府參加全國第19屆機關檔案管理金檔獎評選，109至110年已連續兩年舉辦機關檔案特展，廣受市民朋友的好評，今年則進一步將檔案應用服務（閱覽、抄錄、複製）融入桌遊當中，以遊戲的方式帶領民眾一探就業職訓服務處典藏豐富且珍貴的檔案資源。

歡迎市民朋友前往參觀，更多青年就業資源及檔案應用相關資訊亦可上桃園市政府就業職訓服務處官方網站查詢 https://oes.tycg.gov.tw/

ET快訊
金門3年來最高雨量！　泥水灌民宅良田淹成超大泳池
私房錢？　水管改建挖出「34000枚宋朝古幣」
夏克立「脫手92坪南港愛巢」公告秒刪！　房產全登記在黃嘉千名
快訊／許藍方被控不倫人夫　判決結果出爐！
親友接機爆本土BA.5　指揮中心急祭「5規範」：開車窗、不飲
本土首例BA.5！　桃園同車到台中感染
染疫康復門診累計收案1917人　「長新冠」症狀第一名竟是它
快訊／BA.5攻入社區！　首見2例本土個案
快訊／1歲男童染疫　發病隔天死亡
快訊／今本土+34499！新北最多　各縣市分佈曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

基隆+449！專責病房空床率66.1%　林右昌：床數將進一步調整

人妻失業討生活費！老公竟逼「用身體換錢」：愛愛1次給5百

親友接機染BA.5！羅一鈞：小孩難免討抱抱　籲多利用防疫計程車

東引軍事越野障礙賽睽違2年復辦　選手之夜「泡泡趴+煙火」嗨翻天

撐不下去？永豐棧出清飯店備品　民眾衝搶羽絨被...一件只要600

8月「有希望」降到萬例以下！莊人祥：餐廳出現人流會是阻力

基隆鶯歌溪驚見大量魚群「翻白肚」！水質無汙染　暴斃原因曝

學者估超額死亡恐達30%　莊人祥：目前未看到此情形

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

基隆+449！專責病房空床率66.1%　林右昌：床數將進一步調整

人妻失業討生活費！老公竟逼「用身體換錢」：愛愛1次給5百

親友接機染BA.5！羅一鈞：小孩難免討抱抱　籲多利用防疫計程車

東引軍事越野障礙賽睽違2年復辦　選手之夜「泡泡趴+煙火」嗨翻天

撐不下去？永豐棧出清飯店備品　民眾衝搶羽絨被...一件只要600

8月「有希望」降到萬例以下！莊人祥：餐廳出現人流會是阻力

基隆鶯歌溪驚見大量魚群「翻白肚」！水質無汙染　暴斃原因曝

學者估超額死亡恐達30%　莊人祥：目前未看到此情形

陽明山4死車禍老董終起訴　女兒陪出庭哀曝：爸失智領殘障手冊

地表最長20公分洋芋片！超商獨賣「9款異國零食」　軟糖也放大2倍

快訊／李俊俋承諾「贏回嘉義市、議員全壘打」：給我4年會不一樣

快訊／Kolas自稱「無懼之人」：花蓮不再是「恐懼的總和」

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

骨科名醫砸2.1億零貸款買華固名鑄　跟庾澄慶當鄰居

台中皮克斯迷請收下！老宅玩具店收藏滿櫃三眼怪、巴斯光年逛不完

基隆+449！專責病房空床率66.1%　林右昌：床數將進一步調整

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案

這天起越來越熱　大雷雨都變少

好市多店員推1物！他噴9萬求饒：別再說了

快訊／3縣市大雨　午後豪雨熱區曝

好市多台灣神祕股東「大統吳家」起底　籃球國手變亞太區總裁

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

「捧1克拉鑽戒求婚」她嫌不浪漫　男友餐廳大暴走

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

快訊／IG、Messenger大當機災情　訊息卡死無法送出

更多熱門

相關新聞

怎麼走？楊梅區一段路12個人孔蓋　張清俊批如不定時炸彈

怎麼走？楊梅區一段路12個人孔蓋　張清俊批如不定時炸彈

新冠肺炎疫情趨緩，地方選舉也開始加溫。台灣民眾黨發言人、楊梅區市議員參選人張清俊以「類美學」、「末路狂花」、「走跳人生」等圖文，諷刺楊梅區馬路不平整的問題，他表示，如果把馬路東挖西挖的痕跡，個別塗上顏色，就會發現原來道路如此「多采多姿」。

不怕林智堅告　王鴻薇酸：「抄跑專家」出來打籃球

不怕林智堅告　王鴻薇酸：「抄跑專家」出來打籃球

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

黃暐瀚：論文爭議後，林智堅當選機率再下修

黃暐瀚：論文爭議後，林智堅當選機率再下修

遭酸「每天喝酒」　林智堅正面對決「認知作戰」

遭酸「每天喝酒」　林智堅正面對決「認知作戰」

關鍵字：

桌遊職場就業桃園

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面