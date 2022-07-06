桃園就服處推「 職場叢林大進擊」桌遊　新鮮人體驗職場情境

▲桃園就業職訓服務處開發桌遊「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」。（圖／桃園市政府）

實習記者徐芷儀／綜合報導

為了讓青年朋友了解青年就業方案內容與申請流程，桃園市政府就業職訓服務處規劃開發專屬桌遊「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」，桌遊特展於5日正式開展，現場除了桌遊各項內容展示外，更將展場地板就設計成大型桌遊地圖，讓民眾更了解就業職訓及機關檔案應用資源。

「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」結合桃園市各就業服務據點、青年就業方案及檔案應用服務等資訊融入其中，遊戲中除了模擬出申請各項青年就業資源的管道與程序外，也加入求職期間與工作職場上可能出現的情境與議題，加深玩家在遊戲過程中的學習體驗價值。

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遊戲中，玩家化身成為「青年有頭鹿們」，畢業後剛踏入未知的職場叢林，為了讓他們更順利找到工作，就業職訓服務處準備了最多元豐富的就業促進措施，讓有頭鹿們能運用各角色的專屬能力以及各種有趣道具，在有限回合數當中累積任務積分及獎金，贏得勝利。遊戲可供2~6人遊玩，遊戲時間約為1小時。

▲「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」機關檔案桌展示。（圖／桃園市政府）



吳宏國局長表示，「有頭鹿」取台語諧音「有頭路」，是桃園市政府勞動局的吉祥物，本次桌上遊戲特別以有頭鹿的形象設計「拾架燈鹿」、「王大鹿」、「師鹿鹿」、「通迅鹿」、「迴藝鹿」及「信義鹿」等6位遊戲角色，帶領玩家朋友們認識桃園市就業職訓服務處各項青年就業促進措施，了解資源管道及申請流程，用最輕鬆有趣的方式找到進入職場的捷徑。

就業職訓服務處推動機關檔案應用不遺餘力，此次也代表桃園市政府參加全國第19屆機關檔案管理金檔獎評選，109至110年已連續兩年舉辦機關檔案特展，廣受市民朋友的好評，今年則進一步將檔案應用服務（閱覽、抄錄、複製）融入桌遊當中，以遊戲的方式帶領民眾一探就業職訓服務處典藏豐富且珍貴的檔案資源。

歡迎市民朋友前往參觀，更多青年就業資源及檔案應用相關資訊亦可上桃園市政府就業職訓服務處官方網站查詢 https://oes.tycg.gov.tw/。