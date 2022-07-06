美警局用黑人照片當槍靶！驚悚彈孔照觸怒律師　局長道歉：只是剛好

▲密西根州法明頓山市警局被爆料使用黑人相片當作槍靶，槍靶被打到千瘡百孔。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國密西根州法明頓山市（Farmington Hills）近日被爆料，某警局在為警察進行射擊訓練時，竟然將印有黑人的相片當作槍靶，加強了長期以來黑人被警察歧視、暴力執法的刻板印象，該警局局長最後證實相片的真實性，同時公開道歉。據悉，先前非裔男子華克（Jayland Walker）才被8名警察瞄準掃射90槍而死。

根據《CNN》報導，法明頓山市當地的童子軍今年4月曾被安排前往警察局進行戶外教學，不料卻在警察部門的打靶練習區看到黑人男子照片被用來當作射擊的目標物，相片中顯示，3名成年男子手持武器站在標靶前，一群孩童則聚集在被當作標靶的黑人海報前，而該張印有黑人的槍靶海報上佈滿數百個彈孔，該張相片在網路上流傳後引起民眾擔憂。

法明頓山市長巴奈特（Vicki Barnett）向《CNN》證實，先前已經下令移除這些印有黑人的爭議海報標靶。

對此，法明頓山警察局局長金（Jeff King）則於6月27日在市議會上公開道歉，並表示之所以被拍到警察進行射擊訓練時拿黑人相片當作標靶，只是純屬巧合，「這些標靶使用的圖像符合密西根州執法標準委員會（Michigan Commission on Law Enforcement Standards）的標準，訓練時所使用的槍靶相片中，高達85%是白人，只有15%才是黑人。」

報導指出，該張相片最初是由律師韋伯斯特考克斯（Dionne Webster-Cox）於6月22日在臉書上發佈，該張照片是由一名參加童子軍校外教學的學童家長透過匿名方式提供。

該名律師在貼文中表示，「這個地方不需要一個過於激進、只想展示自己權威的警察！無論警方為這件事辯護多少次，讓學生或成年人暴露在這種作法下是無知的。」

根據美國人口普查數據，法明頓山市的黑人約佔總人口數的18.5%。

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