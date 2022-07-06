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美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

▲▼22歲槍手克里默三世（Robert E. Crimo III）自稱是來自芝加哥的饒舌歌手。（圖／路透） 

▲克里默三世犯案後穿著女裝混入人群中逃跑。（圖／路透）

文／中央社美國高地公園5日綜合外電報導

地方官員今天表示，美國芝加哥郊區國慶遊行槍擊案凶嫌是合法購槍，他從屋頂向觀看遊行的群眾開了70多槍，並穿著女性服裝，以便在行凶後混入人群。警方說，他策畫這項攻擊好幾個星期。

21歲凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）在伊利諾州高地公園（Highland Park）行凶後幾個小時向警方自首，昨天已被收押。警方還不知道凶嫌的行凶動機，當局仍在考慮以什麼刑事罪名起訴他。

這起攻擊造成6人喪生和30多人受傷。目前仍不清楚凶嫌是否有律師。

湖郡（Lake County）警長辦公室發言人柯維里（Chris Covelli）告訴記者，凶嫌臉上有獨特的刺青，穿著女性服裝似乎是想掩飾他的身分。

▲▼美國芝加哥郊區高地公園(Highland Park)國慶日發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥疫情後首次國慶遊行卻發生慘案。（圖／達志影像／美聯社）

柯維里表示：「當人們四處逃竄，他混入人群，好像也是無辜的旁觀者。」凶嫌逃向附近母親的家，後來又借了母親的車。

行凶地點是猶太人為主的社區，但是沒有證據顯示他有反猶太或種族歧視情結。調查人員正在檢視他所製作、充滿暴力影像的影片。

凶嫌使用的是類似AR-15的威力強大步槍，並在行凶後將槍棄置現場。官員表示，他母親車上也有一把類似步槍，家裡並還有一些槍枝，所有槍枝都是在伊利諾州合法購得。他昨天開母親的車時遭警方逮捕。

高地公園市長羅特林（Nancy Rotering）表示，這個僅有3萬人口的小市鎮，居民仍然驚魂未定。

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