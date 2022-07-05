台南龍崎爆毒狗害抽搐慘死！網扮柯南揪兇報警　怒喊：告死你

▲台南市龍崎區大坪里傳出毒狗事件，網友自扮柯南，自調監視器找到疑似涉案人事證，報請台南市動保處查處。（圖／翻攝自臉書歸仁大小事，下同）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區大坪里傳出毒狗事件，網友自扮柯南，自調監視器找到疑似涉案人事證，網友PＯ文表示，已向歸仁分局報案，警方通報台南市動保處查處，全案目前由動保處調查處理中。

網友在歸仁大小事社群ＰＯ文指出：「台南市龍崎區大坪里又有人在毒狗..這次證據已經找到了..監事器也有錄到了..非要告死你了..毒餌也找到了..剛去派出所做動保提告筆錄了....非要告死你了..」。

據了解，有網友發現有毛小孩疑似吃下摻了農藥的食物抽搐慘死，經自調監視器，拍到疑似下毒的涉案人車輛，立即檢具影片向歸仁分局報案，警方則通報主管機關台南市動保處前往查處，目前已完成相關蒐證，將由動保處調查處理中。

網友po文指出，拍的照片上看來，毒狗的很像是「托福松」或「福瑞松」的農藥，兩者的農藥分類都屬於有機磷劑。有機磷劑作用機制為藥劑結合神經系統中的乙酸膽酯酶，導致乙酸膽酯不斷累積，造成隨意肌急劇痙攣，終至麻痺，影響呼吸系統，因此有機磷劑急性中毒時會有窒息現象。不過還好有機磷劑是農藥中少數有解毒劑的農藥，解毒劑有阿托品(Atropine) 及PAM，如使用得宜，可大幅降低患者重症及死亡的機率。網友說如有毛小孩需要急救的話，把這訊息提供給動物醫生，他們就知道要怎麼做後續處理了。

據動保法第6條：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。第25條有下列情事之一者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金：

違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。

二、違反第12條第2項或第3項第一款規定，宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物。而惡意使用有毒農藥毒殺犬貓的行為，違反動保法第6條虐殺動物之行為，涉案人如調查屬實，將會被依違反動保法第25條規定移送台南地檢暑偵辦。

台南市動保處指出，民眾在7月 4日發現有1隻狗被毒死，5日又發現 1隻狗被毒死，所以調監視器向歸仁分局報案，警方到場查處發現係毒狗案件，即通報台南市動保處查處，目前動保處已完成報案訪談，並將蒐證及農藥送驗，本案將依違反動保法25-1條函送台南地檢署偵辦。