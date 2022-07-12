不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單　網嘆：難怪我沒朋友





▲有些星座很懶得社交，覺得自己獨處更自在。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你也是一個不喜歡「無謂社交」的人嗎？與其和一群人膚淺交際，你更享受獨處的時光，認為一個人舒服又自在。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》近日拍影片分析「有幾個星座」不是孤僻、不合作，只是單純討厭交際，且上榜的星座隨著年齡增長，這種症狀會越來越嚴重。網友看完苦嘆喊準，「難怪我身邊都沒有朋友」。

安德魯說，此議題除了參考太陽外，也要看自己的上升、月亮有無上榜，只要其中一個中了，即代表具備這特質：

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1.射手座

別看射手座很好相處、容易與陌生人打成一片，屬於典型人來瘋的他，對人的喜惡也非常分明，若在團體中有人讓他看不順眼，想裝也會裝得不自然。加上射手座本身怕麻煩，一堆人聚集容易七嘴八舌、意見分歧，急性子的他更會顯得不耐煩。且千萬別看射手座什麼都好，事實上非常在意別人內心感受，在多人場合裡，因怕麻煩或想獲得眾人喜歡，才會表現出處處配合的樣子。

隨著年紀增長，會發現射手座對於社交越來越懶惰，約得出去的可能只有他的知心好友。可以觀察到他年紀越大朋友越少、交友越來越謹慎，不像年輕時到處瘋到處玩，更在意心靈層面的交流，也更喜歡自己的獨處時光，因為已厭倦到處迎合他人，長大後寧可把過多複雜人際關係時間省去，因為他明白不需要透過他人肯定，自己一樣可找到自信。

2.土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

土象星座本就慢熟慢熱，雖說在面對工作的交際場合，若逼自己是應付得來的，但非應酬場合，這3星座寧可把時間花在更重要的事情上。本身對交新朋友就有點害羞、內向、難親近的感覺，他們是天生觀察者，面對情感都需要時間慢慢累積，在不認識的情況下覺得他們話不多，但不是不善交際、不愛說話，只是單純不喜歡、覺得沒必要參與低質量的應酬與社交。

這3星座天生有點宅的特性，要他們去認識新朋友，不如把時間留下來打電動、追劇、看書，都還比較舒服。從小比同齡者早熟的土象星座，身體裡住著老靈魂，對於同齡者常覺得「插不上話」好無趣，能聊得來的大多是身上有新技能可學，或者想法比他們更成熟者。簡單而言，土象星座不做沒有意義的社交。

3.巨蟹座

巨蟹座不是戀家，只是喜歡待在舒適圈，在熟悉的環境與人身邊才能獲得安全感。他不喜歡社交，很大原因在於心思相當細膩很容易揣摩別人心裡，當他認識新朋友時，會對自己所說的話、做的舉動非常小心翼翼，深怕對方不喜歡他。

很多巨蟹座天生帶有疏離感，因為巨蟹座要的生活就是簡簡單單，不想要社交圈太過複雜，需要自己能夠掌控。雖然表面上看起來善解人意、樂於助人，但要走入他的心、想接近他時，都會刻意與你保持距離。巨蟹座是個不太喜歡改變的星座，不管是工作或是人際關係，都不希望有太大變動性，在社交上也會較謹慎小心。

4.天蠍座

在社交圈裡算是佼佼者，若他願意可把人際關係經營得很好，但重質不重量的天蠍座，很多時候是逼不得已。他在對外人與自己人的態度是完全不同的，也是經過很長時間相處、經得起他重重考驗，才會接納你的星座。

天蠍座非常聰明，天生具有洞悉人性的能力，加上很有個性，大多時候不太想迎合他人，也認為過度社交是浪費時間，選擇將時間留給重要的人。在很多人的社交場合，天蠍座最擅長偽裝，在一群人中選擇把自己隱藏起來，當起觀察者的角色，默默剖析哪幾個人可以交朋友、是值得信任的。社交對於天蠍來說，心很累。