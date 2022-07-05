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被小黑蚊咬紅腫像骨折　他癢到想把手鋸掉！過來人曝恐怖後果

記者黃翊婷／綜合報導

彰化一名網友昨日（4日）在臉書PO出一張照片並表示，到公園散步被小黑蚊咬了一下，雖然當場就把小黑蚊拍死，但被咬的部位又腫又癢，讓他恨不得把手鋸斷。其他網友看到照片，紛紛驚呼他根本是被打到骨折，「腫到跟骨折一樣」、「這是被球棒打的吧」；也有過來人留言表示，這應該是被叮咬之後引發過敏，有可能造成蜂窩性組織炎，可以服用抗組織胺藥物或是直接去皮膚科看診拿藥。

被小黑蚊咬紅腫像骨折　他癢到想把手鋸掉！過來人曝恐怖後果（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO的手被小黑蚊叮到之後嚴重紅腫。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，平時很害怕小黑蚊，光是聽到名稱就會起雞皮疙瘩，3日到公園散步被咬了一下，當場就把小黑蚊拍死，沒想到隔天被叮的部位明顯紅腫，又奇癢無比，「恨不得把手鋸斷」，無奈市面上的小黑蚊防蚊液他都試過了，但都效果不佳，只要到花草樹木多的地方還是會被咬，所以想問問大家有沒有其他更好的辦法。

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文章公開之後，大多數網友都覺得原PO被叮到的部位腫得太誇張，紛紛留言表示，「腫到跟骨折一樣」、「這是被球棒打的吧」、「被小黑蚊咬到真的超級癢」、「買個袖套戴比較快」。也有不少過來人表示，原PO的狀況應該是被叮咬後引發過敏，「我也會這樣，而且很容易留疤，我常備抗組織胺藥在家裡，被咬到就趕快吃」、「我也是，好像年紀越大，過敏體質越嚴重，我上次被咬腫了2天」、「我之前也是被叮，腫到差點蜂窩性組織炎，還打針吃藥，任何一種防蚊液對我來說都無效」。

小黑蚊又稱台灣鋏蠓，出沒的高峰時段是上午10點到下午2點，大多躲藏在樹蔭下、走廊、涼亭、庭院、遊樂場等場所的陰影處，小黑蚊雖然不像蚊子帶有傳染性疾病，但因為都是集體攻擊，而且會分成好幾次吸血，所以一旦遇上就容易被叮成「紅豆冰」，症狀嚴重者可能會引發過敏反應。

根據《康健雜誌》報導，京硯皮膚科診所院長蔡逸姍提醒，小黑蚊的口器比蚊子短，只要有穿衣物或把全身包緊緊，就能避免慘遭小黑蚊毒手，若要塗防蚊液，可以選用DEET，這是目前醫學界公認最有效的防蚊液，但要注意，2個月以下的嬰兒禁用。

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