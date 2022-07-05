「10年沒有一次倒出完整豆腐」他崩潰求解　內行曝少1動作

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文表示，想煮味噌湯來喝，但實在拿盒裝豆腐沒辦法，「我10年來沒有一次倒過完整的」，所以想請教大家有沒有什麼辦法可以把豆腐完整的從盒子裡倒出來。很快就有內行人解釋，只要多加一個動作，就是在底部的4個角戳洞，就能完美取出豆腐。

▲原PO無法將豆腐從盒子裡「完整」取出。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，取出豆腐的方式是跟廚師學的，要先將豆腐倒反過來放，再用刀敲盒子底部3下，照理來說應該就能順利取出完整的豆腐，但他從來沒有成功過，「靠靠靠靠，這豆腐，我10年來沒有一次倒過完整的」，這才決定PO文問問大家有沒有什麼更好的方法，「希望我死之前能成功一次。」

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文章公開之後，引來其他網友留言調侃，「叛逆的豆腐」、「豆腐跟你感情不好」、「每次倒豆腐都像在開盲盒」、「我40年來，拉出來的也沒完整過」。還有不少內行人分享自己的訣竅，「底部的角剪一個小洞，就能完整倒出來了」、「4個邊割開，兩側壓擠下，底部就會整個慢慢帶出來了」、「空氣的問題，盒子和豆腐之間有空氣，豆腐就會很好脫離」。

也有網友認為不必那麼麻煩，只要連盒子一起切就好。但原PO覺得連盒子一起切很傷菜刀，所以不想嘗試這個方法，不過，他最後還是有成功做出美味的味噌湯。