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好市多店員狂推1物！妻子遭收服　人夫秒噴9萬求饒「別再說了」

▲一名人夫本來打算買電視，卻被冷氣銷售人員說服，買了3台冷氣。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一名人夫本來打算買電視，卻被冷氣銷售人員說服，買了3台冷氣。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

好市多是國人大採購的必逛賣場之一，食衣住行幾乎都包，常常讓顧客買到手軟。一名人夫發文分享，他和老婆近日原本要到好市多買電視，不料才剛進到賣場，就被賣冷氣的銷售人員攔住，並在對方不斷的推銷下，還沒買到電視就先下單訂了3台冷氣，最終花了9萬元，讓他直呼「好市多真是個不能隨便進去的賣場」。

一名人夫在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多75吋大電視近日在折價，於是他和老婆決定前往採購，打算以後好好享受大螢幕，不料進入賣場後，就有冷氣的銷售人員將他們攔住，而老婆見狀也說「家裡冷氣好像不涼餒」，讓他開始有不好的預感。

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原PO透露，他當下馬上勸阻「不會啦，冷氣不會每天吹，電視每天都會開」，但卻被老婆反嗆，「電視都你在看，飯你要不要每天吃？夏天我在廚房真的覺得很熱。」接著一旁的冷氣銷售人員也跟著慫恿，「電視再等一年又會少10000，冷氣等明年只會漲2000-5000，現在沒漲就算了，大台還折4900、小台折2900，貨物稅再各退2000，黑鑽卡2％＋聯名卡1％…」

▲一名人夫本來打算買電視，卻被冷氣銷售人員說服，買了3台冷氣。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

面對銷售人員接連攻勢，原PO也在心中求饒，「別再說了，請你來我們公司當業務好不好？」最後他雖然找到了電視，但卻是在販賣電視的地方填寫3台冷氣的訂單，另外還加辦了黑鑽卡，總共花費了9萬元，雖然折扣加一加也有將近1萬8千元，但他也不禁直言，「好市多真是個不能隨便進去的賣場」。

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「套…路…很…深…」、「安好太座保平安」、「太座安的好，生活沒煩惱，是個愛家盡責的好老公」、「是愛老婆的先生」、「原來是安太座之旅」、「安太座很重要好嗎，樓主求生慾還有在及格邊緣」、「聽老婆的日子會比較好過」。

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