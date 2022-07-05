逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！網驚：謝謝提醒

▲效期還有1個多月，原PO不解，為何老是有人要翻最裡面的鮮奶？（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「真奇怪...」一名女網友透露，每次去好市多買鮮奶，看到不少人老是愛翻最底層，要不然就是摸過一瓶，又摸另一瓶，讓她白眼狠酸，「是要找12月到期的嗎？」文章引發討論，有苦主就道出「暗黑1狀況」，引發其他網友驚呼，「原來還有這樣的，感謝提醒啊！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，常常走到冷藏櫃拿牛奶，彷彿現身菜市場般「明明期限還有快一個半月，還是一堆人再挑。」

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原PO接著拍下購物車畫面，最新一批鮮奶可保存至8月16日，讓她不禁搖頭吐槽，「（民眾）還要衝進去找沒開封的？是要找12月到期的嗎？」

底下網友熱議，「我也覺得很奇怪！每次在那挑三揀四的，是在看相親對象嗎」、「我真的有遇過每個棧每一層的一瓶都摸一輪那種人，去隔壁看完菜他還在摸（暈）」、「有什麼好挑的，我每次都抱一箱未拆封的，反正日期都一樣」。

結果留言串風向逆轉，一票網友認為沒錯，「沒破壞產品的前提下，你管人家愛怎麼挑」、「花一樣的錢，願意花時間去挑選更新鮮的，沒有錯吧」，其中有人直擊暗黑1狀況，「因為總是有人拿出來，過半小時一小時之後，後悔不買又拿回去放，這種人不少」、「因為有人會拿出去繞一繞再放回來啊，自保不好嗎」。

也有苦主則分享，之所以會特別挑選外觀，是真的吃過悶虧，「我自己買過拉環不見的（以為改包裝，還一樣喝掉)，也遇過才開封就壞掉變苦的」、「要挑盒子沒有破的，以前就是都不挑、拿了就走，回家發現保冷袋竟然有滲漏牛奶出來」、「當你拿了第一排，回家發現開封後居然是已經壞掉了，之後你也會默默從後面開始拿」。

▼網友曝暗黑1狀況。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）