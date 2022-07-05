好市多壽司捲包「神秘綠葉」！ 　內行秒懂曝隱藏功用：真香

▲原PO在好市多買了一盒壽司嘗鮮。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）



記者陳怡靜／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣，就連販售的食物也是量多又便宜，吸引民眾搶買。一名網友表示，在好市多買了一盒壽司，不過壽司捲內竟然包有「神秘綠葉」，口味相當特殊，便好奇詢問網友，「壽司捲裡那個綠色葉子是什麼菜？」貼文曝光後，內行人紛紛解答，「紫蘇葉，很多日本料理都會放，增加香氣」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發問，她表示到好市多買了一盒綜合壽司，享用到一半時，發現壽司捲內包了一片綠色葉子，味道相當奇特，第一次嘗鮮的她好奇詢問網友，「請問⋯壽司捲裡那個綠色葉子是什麼菜？」

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▲原PO表示，自己第一次吃到壽司捲內的綠色葉子，味道相當特殊。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

文章曝光後，不少人立刻解惑，「紫蘇～聽說可殺菌」、「綠紫蘇增加香氣、很適合」、「醃製梅子加入紫蘇，香味很棒，色澤美美的」、「很多日本料理都會放，增加香氣」、「紫蘇葉和海鮮一起吃比較不會過敏唷～我好愛那味道」、「紫蘇，解魚、蟹毒。《本草圖經》」。

不過也有許多網友直言，紫蘇葉的味道確實不是人人能接受，「薄荷肥皂味」、「香菜我可以，紫蘇我不行，吃起來嘴巴會涼涼的」超級香水味，我也是不太能理解XD」、「吃起來會有洗衣精的味道」。