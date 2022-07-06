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幕後／蔡英文出手！連2天約見林佳龍勸選新北　他提6大理由拒絕

▲▼蔡英文出席「中央研究院第34次院士會議」開幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨在雙北市長提名上遲遲未有答案，不過兼任黨主席的總統蔡英文近來出手處理相關佈局。據悉，蔡英文已連兩天約見前交通部長林佳龍，並勸進參選新北市長，同時也考量勸進前副總統陳建仁投入年底雙北選戰；不過，林佳龍在會面中，提出6方向的理由，堅定向蔡英文表達不選新北的立場。

蔡英文連續兩天積極處理雙北的相關佈局，在4日下午、5日傍晚於總統官邸，在幾位選對會成員陪同下，一同約見林佳龍，主要是以林佳龍目前是最強人選等理由，勸進他參選新北市長。

至於在台北市長佈局上，除了外界呼聲很高的衛福部長陳時中外，為避免近來變種病毒、國際疫情升溫，在防疫再鬆綁的不穩定性前提下，近來也考量勸進陳建仁投入雙北選戰，但都還尚待陳建仁點頭。

不過，由於林佳龍堅持參選台北市長，這讓民進黨在「雙北」的佈局勢必有連動性，蔡英文與選對會成員在約見中積極勸進他，希望他能投入新北市長選戰，主要因為過去民進黨在新北市長選戰，多是以具有全國知名度的政治人物空降，舉凡2010年的蔡英文、2014年的游錫堃、2018年的蘇貞昌，如今希望身為正國會少主的林佳龍也能擔此大任，不過林佳龍給的答案依舊是「拒絕」。

事實上，林佳龍在去年10月與今年4月與蔡英文會面時，就已經表態不願參選新北市長與台中市長，而他在這兩天的會面中，過程氣氛蠻好的，他也向蔡英文提出6個方向的理由，強調他從一開始，就想得很清楚自己所適合扮演的角色，自己沒有改變過。

首先，林佳龍表示，他個性習慣做事要事先有準備，自己一直以來都在準備台北市長選戰，並沒有準備新北市；第二，過去已經公開表明不參選新北，現在如果投入新北，會對新北不尊重；第三，他認為新北應該交給行政院長蘇貞昌決定跟操盤。

林佳龍說，第四是自己是台北人，對首都圈治理覺得能有比較多貢獻；第五，他認為要選舉的人，應該要對在地負責任提出政策，不是為了選而選；最後，他重申過去半年來的主張，就是新北應該要給在地的年輕人歷練。

另外，對於外界稱林佳龍不願意戰新北市長侯友宜，他也當面說明，自己不是不願意戰侯友宜，當年他也去戰過最艱難的台中，那個時候的市長胡志強比現在的侯友宜要強很多，但他也在不看好下去挑戰過了，然後留下來蹲點10幾年。

他回憶，那個過程吃了很多苦，公祭被排在里長後面，所以如果說他懼戰，這對他不公平；而新北的佈局，他認為就算這次很困難，但也應該要留給有準備，且是要留在新北長期經營的人。

▼林佳龍。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲▼林佳龍赴龍山寺參香。（圖／林佳龍辦公室提供）

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