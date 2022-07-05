邁入深水區布局！民進黨傍晚開選對會　花東人選將出爐、雙北母雞再等等

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

民進黨預計5日再次召開選對會，主要處理花蓮縣長、台東縣長提名；花蓮縣長人選幾乎定於一尊，就由總統府發言人Kolas Yotaka出戰；而台東縣長方面，則逐漸趨向於由立委劉櫂豪出戰。雙北部分，由於立委羅致政表明不選新北市長，在雙北市長的提名上，勢必會納入討論，但這週可能可能還不會有明確結果。

民進黨規劃6日召開中執會，會中將正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長；另外，選對會規劃5日處理花蓮縣長、台東縣長提名的討論，若討論順利，確定人選之後，可能一併納入6日中執會處理，並於中執會後召開提名記者會。

台東縣長方面，綠營呈現立委劉櫂豪、前立委賴坤成二搶一的局面，但普遍認為劉櫂豪出線的機會較高，而賴坤成日前也在臉書發文感嘆，真心換絕情、無力可回天，「就讓他去創紀錄六度參選吧！」不免讓外界聯想，是不是民進黨已經拍板此案，若由劉櫂豪出線，將是他與現任縣長饒慶鈴第三度對決。

賴坤成4日批評，劉櫂豪已經五度參選台東縣長，而且票數一次比一次還少，「縣長、立委都是他輪流在選，每次都吃碗內、看碗外」，他要求劉櫂豪把立委做好做滿，不要成為壓死小雞的力量。劉櫂豪則回應，這不是個人與個人之間的問題，同事之間大家還是要團結一致，才是勝選最重要的關鍵。

而此次要競選連任的國民黨籍縣長饒慶鈴，2012年立委選舉時就曾敗給綠營參選人劉櫂豪，在6年後的台東縣長選戰同樣面對劉櫂豪，成功囊括近6成選票，以2萬票之差完成甜蜜復仇。

至於花蓮縣長部分，綠營呼聲最高的是現任總統府發言人Kolas Yotaka。她在28日舉行新書「愛是一條線」發表會受訪時說，如果黨內認為她是適合人選，她願意接受徵召，而她其實在不分區立委任內，就一直都在花蓮縣深耕，了解地方議題與需求。

藍營部分，現年53歲的徐榛蔚此次要競選連任，徐過去曾待過親民黨，2014年以無黨籍身分參選花蓮縣長，與其夫婿傅崐萁2人同時登記為參選人，該屆由傅崐萁當選，徐2015年以國民黨不分區身分當選立委，2018年經國民黨提名參選花蓮縣長，以多達8萬票的差距擊敗綠營參選人劉曉玫。