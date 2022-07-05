基隆+392！專責病房空床率64.4%　林右昌籲外出戴好口罩

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心5日公布國內本土病例新增3萬5914例，其中基隆新增392例，市長林右昌表示，基隆今確診人數，台灣本島各縣市排名最低，基隆4家醫院COVID-19專責病房180床，收治64人，空床率64.4%，他籲請民眾外出戴好口罩並落實防疫。

有關本市疫情，基隆市今日確診數392例中，包括外縣市通報67例，佔17.09%；其中女性191人、男性201人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有78人、占19.90%，15-24歲次之，有73人、占18.62%。至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有26人、6歲以下有15人。



林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房180床，目前收治64人、空床116床，空床率64.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症28名、中症17名、輕症10名；部立基隆醫院，輕症7名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症2名。



基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬8702人，利用快速通道的有3萬3176人，有6萬2294人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬7293人，條件不符合則有1萬5001人。

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