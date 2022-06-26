打造海岸網美自行車公路　台2線中角到水流公廟路段率先啟用

▲公路總局打造台2線中角到水流公廟自行車道。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

台2線萬里、金山、石門是眾多民眾遊覽北海岸必經之地，沿途蔚藍的海岸線，吸引許多路過遊客停留拍照打卡、看海及喝咖啡。近期全民騎單車風氣盛行，為提升自行車漫遊北海岸安全，公路總局推動台2線水流公廟到中角海側新建自行車道，短期工程近期將完工率先啟用。

為提供單車騎士更安全、完整的騎乘環境，公路總局第一區養護工程處規劃設計台2線34K(水流公廟)~39K(中角)海側自行車道新建工程，車道採1.5M~2.5M寬瀝青路面，欄杆採1.2M高透空不鏽鋼欄杆外加原本扶手，在騎乘過程中兼顧安全並提供良好的視野。

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▲公路總局打造台2線中角到水流公廟自行車道。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，工程執行過程克服變電箱遷移、保留候車亭作繞道及辦理橋梁拓寬，交通部北觀處在沿線隙地亦已配合改善作自行車道優化，沿途行經中角灣、跳石、水流公廟，一覽北海岸風光，短期工程已近完工即將啟用。

自行車道工程採分期程辦理，短期部分，計完成台2線38K~37.7K、36.8K~36.5K、36.2K~35.3K及35.2K~34.4K等2.3公里自行車道，經費使用3600萬元，北觀處辦理部分39K~38K、37.2K~36.8K、36.5K~36.2K及35.3K~35.2K計1.8公里隙地自行車道優化。

▲公路總局打造台2線中角到水流公廟自行車道。（圖／公路總局提供）

長期部分編列7,000萬預算，現已發包準備在111年6月底動工，將斷點37.7~37.2K及34.4~34K計0.9公里於111年12月前完成，屆時全長5公里自行車道將可提供自行車車友舒適、安全用路。