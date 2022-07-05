交流化解敵意！柯文哲提雙城論壇　應視為「嘗試打破惡意螺旋的管道」

▲台北市長柯文哲。（圖／網路節目《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇於2010年開始舉辦，每年由兩個城市輪流擔任主辦方，但因近年來共機頻繁擾台，使兩岸關係緊張，讓台北市議會決議，若舉辦前共機、共艦持續擾台，該預算不得動支。台北市長柯文哲5日說明舉辦雙城論壇用意，強調兩岸關係不好才更應該舉辦。

針對日前拋出建設金廈大橋，柯文哲於5日播出的「新聞不芹菜」網路節目表示，自己沒有那麼聰明，什麼都靠憑空想像，若去金門辦公投，「認同蓋金廈大橋的，沒有超過85%我隨便你。」金門與廈門有小三通，蓋橋可以提升效率，且金門發電要從台灣運送能源，一年需補助20億，「金門縣長楊鎮浯跟我說，不如把20億給他，讓他去廈門拉電纜。」

柯文哲指出，金廈大橋純粹是以民生問題做考量，例如水、電、油、交通、垃圾等，若垃圾要運回台灣燒就需要高成本，所以從經濟上考量，建設金廈大橋是對的，但若涉及政治，很多人對於中共攻打金門會有所疑慮，不過中共如果要打台灣會直攻本島，打金門只是打草驚蛇，且若真的打了金門，會導致台灣更恨中國大陸。

柯文哲強調，兩岸之間應該要打破彼此的惡意螺旋，戰爭非常殘酷，兩岸若開打，台灣民眾無路可逃，所以和平非常重要，且228的傷痛70年都不能解決，若大陸有天對台動武，殺了台灣幾萬人，這仇恨也不是70年就能解決，一開打就回不去，也別再說什麼同文同種。

被問到舉辦雙城論壇用意，柯文哲認為，兩岸就是因為關係不好才更應該舉辦，要用交流來化解敵意，且去年台灣對大陸出超1700億美金，甚至比前總統馬英九時代還高，「台灣陸配也有約37萬人，加上老公與生一個小孩，那台灣至少有100萬個中共同路人。」

柯文哲稱，兩岸應互相認識、了解、合作、尊重與諒解，且之前自己在雙城論壇上與對方說過，台灣在甲午戰爭後被中國割讓給日本，現在卻說台灣是中國一部分，應該要考量到台灣人心裡的感受，「現在還派戰機在台灣附近飛來飛去，有本事就去繞美國的航母飛。」

另外，柯文哲也提到，大陸禁台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等農漁產品，若檢查不合格是可以禁，但每次都突然禁止，展現出大國對小國的傲慢，WHO會議也不讓台灣進去，兩岸如果關係好可以談，現在對岸可能在想「你一年賺我那麼多錢還每天罵我，那我就修理你。」

主持人黃光芹提問，中國是否有想要「以農逼政」？柯文哲回應，「有啦，怎麼沒有，一定有的。」大陸在ECFA上也可以修理台灣，但兩岸之間和平最重要，且雙方要有避戰態度，畢竟仇恨動員不能解決問題，罵歸罵但還是要交流。

柯文哲表示，自己見過3位上海市長，彼此不要談政治，大家都可以當好朋友，若談到政治彼此都有堅持，但互相了解才會有誠意，交流總比交惡好，不要把雙城論壇操作成有政治意涵，而應該視為一個嘗試打破惡意螺旋的管道；不過國民黨現在已經被民進黨打成小綠，像個小媳婦，就連金廈大橋議題也不敢講話，嚇得要死。