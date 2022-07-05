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快訊／疫情降低速度趨緩　莊人祥：入境鬆綁0+7還需考量「2因素」

▲▼指揮中心7/1記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明邊境鬆綁可能性。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣本土疫情趨緩，衛福部長陳時中今（5）上午受訪透露，有望針對低風險區取消入境PCR證明。指揮中心發言人莊人祥下午表示，低風險國家目前仍為「清零」時期定義，包括近14日平均確診病例數小於10，或者14日百萬人口平均確診數小於1，但因為近日國內確診數降幅趨緩，是否能鬆綁到0+7，須綜合考量每日病例數與BA.4、BA.5變異株流行情形。

因Omiron亞型變異株BA.4和BA.5疫情再起，導致邊境鬆綁時程暫緩。不過台大兒童醫院院長黃立民認為可放寬相關防疫措施，包括「登機前48小時PCR可改成48小時快篩，3+4也可以改0+7。」對此，衛福部部長陳時中上午表示，「入境PCR改快篩可能性相對低，但針對低風險區域有機會取消相關規定。」

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莊人祥下午被問及此事時表示，目前一天疫情還在3萬例，邊境開放的韓國，是疫情降到「相當低」才解封，現在疫情降幅趨緩，是否能把3+4縮短為0+7，很難有一個絕對數字。現在主要關注未來確診數是否可持續下降，至於低風險國家定義，也會再參考他國監測及檢驗量能和資訊透明度而定。

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