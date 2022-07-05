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雞蛋有血到底能不能吃？　專家曝原因：影響保存期限

▲▼敲開雞蛋有血能吃？　專家揭影響保存期限。（圖／農委會提供）

▲農委會表示，血蛋會影響保存期限。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

雞蛋對多數人而言是每天必吃，但有些人好奇為何有時雞蛋裡有血？農委會表示，其實雞蛋中若是有紅紅的血漬或黑點，那些是母雞在排卵過程中血液或上皮組織移至蛋黃或蛋白處，並隨著蛋的形成而包覆在蛋內，還是可以吃的。

農委會指出，這樣的蛋稱之為「血斑蛋」或「異物蛋」，此類蛋種都為異常蛋，雖然為異常，並不影響食品安全，但會影響保存期限，少數發生並於CAS洗選蛋標準中應予剔除。

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農委會表示，一般消費者，最常遇到的異常蛋狀況是，因運輸而造成的裂殼蛋，因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致，稱之為黴斑蛋，這類的蛋則是建議不要食用。

至於一般買回家的蛋需不需要清洗？農委會提到，消費者在購入雞蛋後，建議不要清洗，直接放入冰箱保存，若於市場購買散蛋，應挑選蛋殼完整且乾淨無髒汙雞蛋，回家後可用乾淨軟布輕輕擦拭後，置入冰箱保存，不可用水洗。

農委會進一步解釋不可用水洗的原因，若為洗選蛋，已過專業洗選，雞蛋是乾淨的，可以直接入冰箱保存。非洗選蛋，因雞蛋表層有保護層，可防止微生物汙染雞蛋。若在家用水洗，因家裡沒有像洗選蛋廠的專業清洗流程，不僅無法真正把蛋洗乾淨，有可能破壞蛋殼保護層，貯存期間有可能微生物生長而發生黴斑。

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