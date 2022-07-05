南韓消費者物價指數上漲衝破6%　創下24年以來新高

▲南韓政府統計，該國6月物價上漲幅度超過6%。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭邁入長期化，全球產業供應鏈版圖重組，加上政府鬆綁防疫政策後逐漸恢復疫情前的生活，南韓物價上漲的問題日益嚴重，今年6月的消費者物價指數月增率突破6%，物價上漲的幅度比起5月（5.4%）還要來得更高，是自從1998年金融外匯危機以後，時隔近24年首度突破6%。

根據《韓聯社》，俄烏戰爭導致全球供應鏈面臨整編等問題，以及新冠疫情以後能源、原物料與外食等價格持續上漲，加上農畜產品因飼料上漲等問題導致價格上漲，從今（5）日南韓統計廳發佈的數據結果來看，6月消費者物價指數為108.22（2020=100），比起上個月上漲6.0%。

其實南韓物價上漲的幅度可謂是愈來愈大，去年4至9月的消費者物價指數月增率維持在2%，去年10月起開始攀升至3%；不過今年起受到俄烏戰爭影響，3月消費者物價指數月增率為4.1%、4月為4.8%、5月為5.4%、6月甚至為6.0%。

統計廳在分析中指出，國際原物料、穀物價格上漲帶動材料費與燃料費增加，進而牽動工業製品與個人服務業物價。

從工業製品價格來看，柴油上漲50.7%、汽油上漲31.4%、煤油上漲72.1%，石油類平均價格上漲39.6%，其漲幅比起前一個月（34.8%）還要來得更高；至於加工食品，加工食品平均價格上漲7.9%，麵包上漲9.2%。

農畜產品則受到乾旱、飼料費用上漲、匯率上升等影響，造成進口物價上升，豬肉價格上漲18.6%、進口牛肉上漲27.2%、大白菜上漲35.5%、西瓜上漲22.2%等。畜產類價格上漲10.3%、蔬菜類則上漲6.0%，平均換算則上漲4.8%，比起前一個月的4.2%還要高。

隨著南韓政府調漲4、5月電費與天然氣費用，電價、天然氣、水費等都比一年前還要高出9.6%。

針對如此大的物價波動，南韓總統尹錫悅表達出高度重視，5日上午在國務會議發言時表示，未來將會主動前往民生經濟最前線，聽取民眾的意見與難處，同時每周將召開主持非常經濟民生會議。

尹錫悅也指出，先前南韓政府為了穩定物價，已致力於調降關稅、燃料稅等。

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