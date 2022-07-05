清純女偶像豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭網友洗臉

▲Shoo的貼文開頭就強調健身房只要3萬韓元。（圖／翻攝Shoo IG）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓「元祖女團」S.E.S.成員之一Shoo，因2018年爆出賭博敗光家產事件，黯然暫別演藝圈，4年後大動作宣布復出，卻因為洗白行為太過刻意而屢遭網友酸言酸語，今年4月更低胸現身直播倒奶，當年清純形象完全破滅。近日她在社群網站發布健身房照片，營造健康運動好形象，再度受到網友批評。

Shoo在4日po出在健身房努力運動的一組照片，表示該間健身房每個月只要3萬韓元（約新台幣688元），而她每周「節儉而艱苦地鍛鍊3天」，雖然很困難，但完成後也會讓自己感覺變更好，「努力做好每一件事」。

▲▼部分網友仍然認為Shoo洗白太過矯情。（圖／翻攝Shoo IG）

結果許多網友不能接受Shoo的「文案」與去健身房的切入點，認為健身當然好，但強調自己去便宜的健身房每個月努力健身，洗白的心被看得清清楚楚，太過雞湯文，而且強調健身房便宜太過刻意，即便貴也沒有關係，有為了自己好好運動就好，開頭就故意把重點放在便宜上，明顯是為了要與以往豪賭的形象做區隔。不過也有網友認為大家都知道Shoo這麼做的用意，她已經很努力改過、討好粉絲了，不需要太過苛求。

▲Shoo日前在道歉直播上火辣倒奶，被批不夠誠懇。（圖／翻攝flextv）

事實上Shoo會讓網友不領情的原因，便是她在賭博醜聞經過4年後，一連串的洗白行為都讓網友感到不舒服，例如擔任親善大使，與志工一起探望老人，還有在直播上一反過去清純形象，穿中空露乳溝緊身上衣，道歉時直接倒奶博眼球，收到網友抖內後又大跳女團性感舞蹈，讓網友認為道歉不夠誠懇。