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快訊／國民黨開告了！翁達瑞指柯志恩學術不倫　恐賠千萬

▲國民黨主席朱立倫、國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／文傳會提供）

▲國民黨主席朱立倫、國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

一名自稱旅美教授、命名為「翁達瑞」的臉書帳號，指國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」。對此，國民黨委託律師杜家駒今（4）日下午4時，將前往台北地檢提告。

針對被質疑論文一稿兩投，柯志恩日前回應表示，6月30才發生綠營側翼利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑她在美國有房產後；7月1日又利用「翁達瑞教授」的化名，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊，視「學術專業」如「第二生命」的她，是可忍，孰不可忍。

柯志恩發出聲明指出，第一，摘要不等於論文：翁達瑞指稱的兩篇論文，主要是針對「摘要」的質疑；第二，升等著作需有在專精領域上累積論文，而非橫空出世，所以發表類似主題的論文是合理的，並無不妥；第三，小學師培當然不是大學師培：翁達瑞所影射的兩篇文章，一篇頁數16頁、一篇頁數31頁，光是發表的篇幅就有如此大的差異。再者，不同的研究時間，不同的研究對象（龍安國小、淡江大學），不同的結論，當然就是截然不同的論文；第四，柯志恩博士論文網路可以輕易查到。

第五，柯志恩學術升等，依照教育部最嚴格的規範；第六，柯志恩在學術、教學、社會貢獻等表現有目共睹；第七，柯志恩所有的著作都經過公開發表，早年數位化並不成熟，後續是否上傳網路，本來就是尊重「刊登的期刊單位」。

柯志恩強調，自己不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法逕行提告，並將附帶求償一千萬元，將全數捐給公益團體。

柯志恩昨晚再次發文指出，當受辱的一方要做出辯駁時，就搬出「政治人物要經得起檢驗」作為冠冕堂皇的藉口，側翼、名嘴以扭曲的事情自問自答，前題設定已有偏見，又何來公平的答案？更何況他們並非真心要釐清真相、客觀討論，而是故意搬弄是非、誇大扭曲、誤導觀眾，以達到帶風向的目的。例如一字口誤就被放大到似乎犯了什麼過錯，好像他們或其他綠營政治人物從未講錯話，自以為扮演「上帝」，把藍營政治人物一字失言都可當成世間大罪進行審判，「如此心態實可鄙可笑！難道就你們幾位就這麼完美無瑕？！ 」

柯志恩說，然而最可惡的還是躲在鍵盤後的假帳號，不敢在光天化日以真名留言，為其言論負責，卻只隱藏在網路的陰暗角落，以惡毒不實的言論暗箭傷人或進行網路霸凌。從過去無數次選舉的經驗，對候選人破壞形象、栽贓抹黑，不就是網軍最擅長也是最廉價的選戰模式？連副總統賴清德也曾指名「總統的網軍不要再攻擊抹黑」？

柯志恩強調，事實她不是沒有思考過，一個選舉成精的政黨，除了經常黨內廝殺刀刀見骨，甚至對其黨內要角同志都毫不留情，這個政黨對任何想要挑戰高雄市的競爭對手，又怎會客氣手軟？更何況這幾年來藉由掌握龐大的行政資源，對在野黨無情的政治追殺，更對異議者施以恫嚇、法辦、查水錶等手段，最近NCC又以25億元成立專責機構，想將包括臉書、YouTube等網路平台一一納管，一葉知秋，執政黨對權力的競逐有多麼激烈，又多麼擔心因對手的挑戰而讓他們有失去權力的恐懼？

 

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