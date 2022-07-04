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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議長密會聲援鍾東錦、張峻　趙少康要朱立倫定義「排黑」

▲▼中廣新節目「 Team Taipei 聽台北」即將開播，中廣董事長趙少康偕同台北市長參選人 蔣萬安與國民黨籍市議員參選人，共同召開記者會向大眾介紹新節目。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在桃園、苗栗、花蓮等地紛紛爆出提名爭議，全國正副議長聯誼會日前密會連署，要求國民黨主席朱立倫妥善處理。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（4）日呼籲定義所謂「排黑」。

趙少康則說，藍綠兩黨都要排黑，但作法為何？內部必須要有明確共識及定義，排黑標準是一體適用還是因人、因選區、因職位、因時間而不同？譬如以前可以選而現在不行？選議員可以而選縣市長不行？是有彈性還是百分百剛性絕不動搖？「黑」有無時間限制？是年輕時黑過就一輩子不能提名還是可以給人改過的機會？

趙少康指出，張峻和苗栗縣議長鐘東錦都是現任議長，議長被否決參選資格當然會引起強烈反彈，也會讓其他縣市正副議長產生危機感並發出不平之鳴，提名本來就是最重要但困難之事，而初選是最公平的提名方式，也是最符合民主程序的辦法，特別是在多人要參選或有爭議的選區，有意者各憑本事競爭，一翻兩瞪眼，只要規則訂清楚就好。

至於解方，趙少康指出，就是開放競選或准許報備參選，這要視選區狀況及票源分佈而定，如果此人有當選實力，但政黨又不願承擔提名的責任，可以考慮開放或報准方式，他說，國民黨現在的情況是地方強而中央弱，所以提名前跟地方的溝通就特別重要，「所有的政治都是地方政治」。

 

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