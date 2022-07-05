黃捷嗆「被韓粉霸凌」從沒見過她聲援　柯志恩：現在大家一起來

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）日正式南下搬到高雄，上午她首站就來到國民黨高雄市黨部與主委許福明商討選戰相關規劃。被問及昨天高雄市議員黃捷狠酸她「反霸凌」政見是捅到馬蜂窩，更稱被韓粉霸凌時從沒見過她聲援，柯志恩強調，反霸凌大家一起來，講過去的事牽拖太多，就是現在開始大家共同為這樣的目標做努力。

柯志恩稱首要政見是「反霸凌」，遭到黃捷狠酸，恐怕是捅到馬蜂窩了，因為高雄人都知道，韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口，她做為最大受災戶，為何從沒看過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人。

對於黃捷臉書PO文一事，柯志恩除了昨天親自上臉書回應，「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」今天受訪時也再度強調，只要讓當事人覺得不舒服或委屈都是不應該的。





▲柯志恩首站來到國民黨高雄市黨部，與主委許福明商討選戰相關規劃。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，以過去來說，也有很多人對她霸凌或是看到別的政治人物被霸凌，但大家沒那麼多時間可以一一做出回應，從頭到尾很多政治人物都是如此，她認為未來就是大家一起反霸凌，講過去的事牽拖太多，就是現在開始大家共同為這樣的目標做努力。

至於搬到高雄、遷戶籍一事，柯志恩表示，自己這兩天會處理完成，預計戶籍會遷到新興區的舅舅家，今天、明天會聯絡一下，她也表示，自己很熱愛慢跑，所以接下來的日子會慢跑在高雄，歡迎大家跟她打招呼。

▲高雄市議員黃捷談柯志恩反霸凌政見。（圖／翻攝高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）