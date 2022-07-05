林智堅碩論涉嫌抄襲　賴香伶：還原真相不要推託

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

被徵召參選桃園市長選舉的新竹市長林智堅，遭爆料碩士論文涉嫌抄襲新竹科學園區管理局報告書，其中不僅內容雷同，甚至連錯字都幾乎一樣。對此，桃園市長參選人賴香伶表示，呼籲林智堅儘速出面說明，還原真相，不需要用2008年說明過的說法推拖，畢竟論文涉及竹科管理局委託中華大學的研究報告，智慧財產權當然是屬於竹科管理局所有，竹科管理局也必須負起責任釐清。

賴香伶指出，竹科管理局的委託研究案，被拿來當成學位論文，這也涉及智慧財產權保障不全的問題。此外這也涉及大學學位授予問題，中華大學是否啟動內部調查？若涉及學位授予有瑕庛，都應該儘速處理，希望這起事件，讓大家更了解，政府智慧財產權的捍衛、學術倫理上的學位程序的完整性，都有待各方面回應，並且公佈真相。

賴香伶競選辦公室發言人張清俊表示，「誠信」向來是政治人物的一大考驗，林智堅市長不應該迴避這項爭議，他有責任親自對外說明，為何他的中華大學碩士畢業論文內容，跟竹科同期發表的期末報告書高度雷同？

張清俊說，就算如新竹市府所稱，林智堅市長是竹科報告書的共同撰寫人之一，學術界也絕不允許一篇共同撰寫的論文，被完全抄襲成自己的碩士論文，呼籲林智堅市長像個男子漢出來面對，說清楚講明白。

張清俊表示，論文抄襲爭議，前有高雄李眉蓁，現有新竹林智堅，李眉蓁後來是道歉，並且被中山大學撤銷學位，如今此案，林智堅態度不明，中華大學就更應該展現學術倫理的道德責任，重新審視這篇論文是否涉及抄襲，以昭公信。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅目前僅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，還未有相關回應。