小叔狂炫耀孩子讀名校嗆：妳兒子不用功　人妻無奈揭真相

▲人妻受不了一直遭到小叔炫耀貶低。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

人比人氣死人！一名媽媽抱怨，小叔三不五時就炫耀兒女成績有多好，甚至還在傷口上灑鹽，讓她想起自己中年失業的悲劇，對此感到十分無奈。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，最近收到小叔傳來訊息，內容是對方兒子中字輩研究所系排前幾％的學期成績單，她仔細看完後打算傳個讚美的貼圖，結果小叔巧妙收回訊息稱「傳錯了」，她原本沒有多想，後來發現這是小叔心機的炫耀伎倆。

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原PO解釋，自從小叔女兒申請上台科大研究所後，每周就不停炫耀台科有多棒、女兒有多厲害，公婆也被洗腦，認為「台科大等於台大」，不時就和親戚炫耀。然而，自己的兒子讀三流國立大學，而且還延畢，小叔就很關心原因，還說「是妳兒子不用功」，但延畢是事實，她也只能虛心接受批評。

▲原PO收到小叔傳來炫耀訊息。（示意圖／翻攝自pexels）

至於原PO的女兒，學測因為自然少2分，無緣醫學系，小叔一直建議「選一個爛大學讀當領頭羊就好」，當時她反問：「那你怎麼沒叫妳女兒選爛大學讀？」從此以後，小叔時不時炫耀完兒女後，最後一定要補一句：「我們公司那個台大財金的有夠爛，因為我小女兒正在讀台大財金」。

原PO提到，女兒高三時吵著要打工，可她認為學生的本分就是把書讀好，所以沒同意，結果被小叔知道後，竟當全家人面前數落她：「妳自己不去工作，也不讓女兒去工作喔？」但事實上，她在私人小公司上班20年，老闆年近50歲驟逝，由於老闆娘子女都在國外，老闆娘發退休金後就把公司結束，並移民國外，這番話聽在中年失業的她耳中，真的相當難過。

不只如此，原PO還沒買房時，每周見面也會被小叔念：「你們房子看那麼久了還不快買？你們的車子舊了怎麼還不換？」慶幸的是，小叔的兒子和女兒都很懂事，小嬸也是好相處低調的人，她覺得沒有比較就沒有傷害，「大家過好自己的日子不是很好嗎？」

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