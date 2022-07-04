教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚！不然被打死

▲王姓教官的大女兒遭父親毆打後就醫，並開立驗傷單提出告訴。（圖／CTWANT提供）

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服務桃園市某高中的王姓教官10年前曾被前妻指控家暴，最後雙方以離婚收場，當時2個女兒的撫養權由其取得，不料10年後這對姐妹花也受到父親家暴，2人還一度因而在家燒炭自殺未遂。日前，就讀大學的姊姊因為不願再穿國中時期的舊衣，被父親指為「浪費」而遭狂毆，姊姊向警方報案，並向生母求助，希望脫離情緒失控的父親，回復正常生活。

就讀北部某大學的19歲姊姊說，六月十八日星期天中午，她把小時候的衣物整理打包，準備丟棄，卻遭到父親阻止，指她浪費。「我已經念大學了，想穿適合現在年齡的衣服，而且是用自己省下的零用錢跟打工賺來的薪水去買新衣服，為什麼不行？」姊姊說，她認為父親的要求不合理，但據理力爭的結果是讓父親更生氣，要求她立刻穿上已經打包的舊衣服。

姊姊說，她認為父親要她現場穿上舊衣服的命令太過分，隨口回了一句「神經病啊？」，未料引來父親大暴走，衝過來拉住她的頭髮，將她從沙發扯到地上，並開始一陣拳打腳踢。姊姊說，她被打的時侯，用雙手護住自己的頭，想到自己從國小二年級就目睹父親家暴媽媽，既然無法在身體上對抗父親的拳腳，只能嘴上反擊說，「幸好媽媽跟你離婚了，不然遲早被你打死。」、「你家暴，我要報警，我要告你家暴。」講完這些話後，不僅被打得更凶，手機也被父親搶走。

姊姊激動地說，父親暴走打她的聲音很大，連對面的鄰居都聽到聲音，隔著巷子把家暴過程錄音，當時在住家二樓的祖母也發現不對勁，下來勸阻，父親才悻悻然離家，她也用祖母的電話報警，叫救護車把自己送到醫院。

▲曾在軍旅時期就因毆妻被判離婚的王姓教官，近期又因親子溝通問題發生家暴，目前也受到大女兒指控傷害。（圖／CTWANT提供）

「我跟妹妹因為受到長期的精神壓力，四月中旬曾經燒炭自殺，現在被他拿這點出來說，『反正都燒炭過了，多打幾下也沒差。』」姊姊說，她們姊妹二人持續受到父親言語與精神暴力，而妹妹今年剛滿18歲，面臨大學甄試，本來情緒就比較脆弱，今年四月十五日，妹妹買了煤炭跟火爐計劃跟姊姊一起輕生，但因姊姊未依分工購買安眠藥，兩人從深夜十二點開始在房間裡燒炭，一直到第二天凌晨二點多，妹妹表示「頭好痛，受不了了」，姊姊才決定打電話向消防隊求救。沒想到，這件事竟成了父親毆打姊姊的理由之一。

姊姊在醫院聯絡上生母，跟妹妹一起回到生母的住處暫住，除了向警方報案受到家暴外，也向桃園市議員參選人李柏瑟求助，向法院聲請暫時保護令，防止父親再接觸她們。姊姊說，現在她跟妹妹都不敢回家和父親住，也不知道下一步要怎麼辦，但她認為雖然覺得父親情緒不穩定，讓她感到壓力很大，但「有一天他老了躺在床上，我還是會照顧他的。」

據了解，46歲的王姓教官在桃園市教官界「小有名氣」，曾被檢舉「包庇學生於上課時間打牌」，遭調派至其他高中，後來又遭人投書教育部，在第二所學校任職期間遭停職並隔離調查；調查完畢無違規事由，原本可返回高中繼續任職，但原校校長表示有疑慮，又轉調他校，到了新校正在與學生打官司。

李柏瑟說，民眾遇到家暴事件千萬不能姑息，一定要報警自保，以免事態愈來愈嚴重。她也指出，政府相關單位對於家暴的施暴者必須要嚴懲，以這位教官為例，長期對母女施暴，兩個女兒還被他打到燒炭自殺，有必要檢核他是否還適合在學校任職，「否則這種恐怖分子（在學校），誰來保護這些學生？」

▲長期關懷婦幼問題的桃園市議員參選人李柏瑟協助被害人臨時安置，並且向檢方聲請保護令。（圖／CTWANT提供）

王姓教官表示，他希望女兒能珍惜物資，才會要求她馬上試穿舊衣服，以證明是否真的不合身；而控告學生是因為該生在校、在家都不受管教，並在課堂上辱罵三字經，在與家長談論後決定以控告的方式給學生一個教訓，希望能反省、改變態度。他說，女兒控告他家暴的案件已進入司法程序，如果最後檢察官與法官認為他管教女兒過當，他願意接受司法處罰。

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