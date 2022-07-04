　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚！不然被打死

王姓教官的大女兒遭父親毆打後就醫，並開立驗傷單提出告訴。（圖／甯其遠攝）

▲王姓教官的大女兒遭父親毆打後就醫，並開立驗傷單提出告訴。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

服務桃園市某高中的王姓教官10年前曾被前妻指控家暴，最後雙方以離婚收場，當時2個女兒的撫養權由其取得，不料10年後這對姐妹花也受到父親家暴，2人還一度因而在家燒炭自殺未遂。日前，就讀大學的姊姊因為不願再穿國中時期的舊衣，被父親指為「浪費」而遭狂毆，姊姊向警方報案，並向生母求助，希望脫離情緒失控的父親，回復正常生活。

就讀北部某大學的19歲姊姊說，六月十八日星期天中午，她把小時候的衣物整理打包，準備丟棄，卻遭到父親阻止，指她浪費。「我已經念大學了，想穿適合現在年齡的衣服，而且是用自己省下的零用錢跟打工賺來的薪水去買新衣服，為什麼不行？」姊姊說，她認為父親的要求不合理，但據理力爭的結果是讓父親更生氣，要求她立刻穿上已經打包的舊衣服。

姊姊說，她認為父親要她現場穿上舊衣服的命令太過分，隨口回了一句「神經病啊？」，未料引來父親大暴走，衝過來拉住她的頭髮，將她從沙發扯到地上，並開始一陣拳打腳踢。姊姊說，她被打的時侯，用雙手護住自己的頭，想到自己從國小二年級就目睹父親家暴媽媽，既然無法在身體上對抗父親的拳腳，只能嘴上反擊說，「幸好媽媽跟你離婚了，不然遲早被你打死。」、「你家暴，我要報警，我要告你家暴。」講完這些話後，不僅被打得更凶，手機也被父親搶走。

姊姊激動地說，父親暴走打她的聲音很大，連對面的鄰居都聽到聲音，隔著巷子把家暴過程錄音，當時在住家二樓的祖母也發現不對勁，下來勸阻，父親才悻悻然離家，她也用祖母的電話報警，叫救護車把自己送到醫院。

曾在軍旅時期就因毆妻被判離婚的王姓教官，近期又因親子溝通問題發生家暴，目前也受到大女兒指控傷害。（圖／讀者提供）

▲曾在軍旅時期就因毆妻被判離婚的王姓教官，近期又因親子溝通問題發生家暴，目前也受到大女兒指控傷害。（圖／CTWANT提供）

「我跟妹妹因為受到長期的精神壓力，四月中旬曾經燒炭自殺，現在被他拿這點出來說，『反正都燒炭過了，多打幾下也沒差。』」姊姊說，她們姊妹二人持續受到父親言語與精神暴力，而妹妹今年剛滿18歲，面臨大學甄試，本來情緒就比較脆弱，今年四月十五日，妹妹買了煤炭跟火爐計劃跟姊姊一起輕生，但因姊姊未依分工購買安眠藥，兩人從深夜十二點開始在房間裡燒炭，一直到第二天凌晨二點多，妹妹表示「頭好痛，受不了了」，姊姊才決定打電話向消防隊求救。沒想到，這件事竟成了父親毆打姊姊的理由之一。

姊姊在醫院聯絡上生母，跟妹妹一起回到生母的住處暫住，除了向警方報案受到家暴外，也向桃園市議員參選人李柏瑟求助，向法院聲請暫時保護令，防止父親再接觸她們。姊姊說，現在她跟妹妹都不敢回家和父親住，也不知道下一步要怎麼辦，但她認為雖然覺得父親情緒不穩定，讓她感到壓力很大，但「有一天他老了躺在床上，我還是會照顧他的。」

據了解，46歲的王姓教官在桃園市教官界「小有名氣」，曾被檢舉「包庇學生於上課時間打牌」，遭調派至其他高中，後來又遭人投書教育部，在第二所學校任職期間遭停職並隔離調查；調查完畢無違規事由，原本可返回高中繼續任職，但原校校長表示有疑慮，又轉調他校，到了新校正在與學生打官司。

李柏瑟說，民眾遇到家暴事件千萬不能姑息，一定要報警自保，以免事態愈來愈嚴重。她也指出，政府相關單位對於家暴的施暴者必須要嚴懲，以這位教官為例，長期對母女施暴，兩個女兒還被他打到燒炭自殺，有必要檢核他是否還適合在學校任職，「否則這種恐怖分子（在學校），誰來保護這些學生？」

長期關懷婦幼問題的桃園市議員參選人李柏瑟協助被害人臨時安置，並且向檢方聲請保護令。（圖／甯其遠攝）

▲長期關懷婦幼問題的桃園市議員參選人李柏瑟協助被害人臨時安置，並且向檢方聲請保護令。（圖／CTWANT提供）

王姓教官表示，他希望女兒能珍惜物資，才會要求她馬上試穿舊衣服，以證明是否真的不合身；而控告學生是因為該生在校、在家都不受管教，並在課堂上辱罵三字經，在與家長談論後決定以控告的方式給學生一個教訓，希望能反省、改變態度。他說，女兒控告他家暴的案件已進入司法程序，如果最後檢察官與法官認為他管教女兒過當，他願意接受司法處罰。

CTWANT提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會，自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995。

延伸閱讀
教官家暴2／受家暴者無處可去　議員參選人籲規劃社宅為庇護所
大魔王來襲1／三商壽、宏泰人壽淨值比吊車尾　新壽增資逾92億最大宗
謝姐三遷1／謝金燕換車又換房　姐姐道高一尺低調躲狗仔

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚！不然被打死
她爆「接任《全明星4》主持棒」！體育主播經歷起底…曖昧回應了
22歲最美星二代遭瞎傳墜樓亡！　林愷鈴IG「2限動」親揭現況
屁孩揍阿北被逆轉躺平　惹到「十五神虎幫」！驚人背景曝
最新研究！只有打這款疫苗　醫：顯著增加血栓發生
日本女星獨居陳屍家中…死因驚傳中暑！友慟：倒下時沒人在身邊
外送員驚見恐怖男客！被誘進入變態陷阱　千人嚇瘋「聞到味道了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民生社區包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

屁孩揍阿北被逆轉躺平　惹到「十五神虎幫」！驚人背景曝

7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕曝

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚！不然被打死

「鋸」不還錢！三峽男醉call債主還10萬　口袋空空遭識破2人互K濺血

公車上性侵長裙妹！癡漢竟扯「摩擦症」　司機鎖門直送警局

外送員驚見恐怖男客！被誘進入變態陷阱　千人嚇瘋「聞到味道了」

男子突然墜八掌溪　24小時後尋獲遺體

快訊／台南新營天鵝湖驚傳女子落水　消防人員搶救

快訊／斗六中山路餐飲一級戰區　共存恢復人潮車禍頻傳

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

民生社區包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

屁孩揍阿北被逆轉躺平　惹到「十五神虎幫」！驚人背景曝

7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕曝

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚！不然被打死

「鋸」不還錢！三峽男醉call債主還10萬　口袋空空遭識破2人互K濺血

公車上性侵長裙妹！癡漢竟扯「摩擦症」　司機鎖門直送警局

外送員驚見恐怖男客！被誘進入變態陷阱　千人嚇瘋「聞到味道了」

男子突然墜八掌溪　24小時後尋獲遺體

快訊／台南新營天鵝湖驚傳女子落水　消防人員搶救

快訊／斗六中山路餐飲一級戰區　共存恢復人潮車禍頻傳

百貨商場消暑玩樂嗨起來　大江購物中心迎暑假一站式涼夏遊逛

桃園青創聚落「興光堡壘」謝幕　鄭文燦：感謝璟都建設提供

陽氣最旺的一天！今農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

羅智強全台輔選首站選屏東　 讚蘇清泉陽光好縣長

大谷翔平安打難救天使　3戰48K大聯盟難堪紀錄

丁寧母放棄再插管「當天使了」 悲悼思念心聲：下輩子繼續做母女

民生社區包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

費德勒帥氣「重返溫網」　喬帥締草地大滿貫25連勝

美國獨立紀念日放假！　美股今休市一日

22歲最美星二代遭瞎傳墜樓亡！　林愷鈴IG「2限動」親揭現況

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

即／蘆洲休旅車衝上人行道　6人受傷送醫

癡漢公車上性侵長裙妹　司機鎖門直送警局

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

男墜八掌溪　24小時後尋獲遺體

公車離站了硬要上！女肉身擋車

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

斗六中山路餐飲一級戰區　車禍頻傳

台南新營天鵝湖驚傳女子落水

30km要6千！澎湖遊覽車司機遭控「坐地加價」　

更多熱門

相關新聞

12生肖運勢出爐　屬狗偏財運激增

12生肖運勢出爐　屬狗偏財運激增

命理生肖專家曼樺老師分析，7月3日至7月9日各生肖運勢。本周事業運前3名有5個生肖，其中屬狗、屬虎者，無論在事業、財運、愛情以及健康方面，運勢都非常旺。

崔健奪金曲歌王！風格被評「憤世嫉俗又反抗」

崔健奪金曲歌王！風格被評「憤世嫉俗又反抗」

桃園大溪區調解委員會　謝昌明當選主席

桃園大溪區調解委員會　謝昌明當選主席

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

關鍵字：

周刊王教官桃園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

F1重大意外！中國車手被頂　翻車起火光

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

重機哥騎上國道「沒違規」！網見1細節懂了

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面