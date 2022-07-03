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12生肖本周運勢出爐　屬狗偏財運激增、屬虎愛情有機會！

屬狗者本周運勢強勁。（示意圖／PIXABAY）

▲屬狗者本周運勢強勁。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，7月3日至7月9日各生肖運勢。本周事業運前3名有5個生肖，其中屬狗、屬虎者，無論在事業、財運、愛情以及健康方面，運勢都非常旺。

本周事業運前三名

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1.狗

本周運勢堅強，為第一名。智慧需要保鮮，創意需要新鮮，才會永遠領先，你的能力說明一切。

2.牛

本周運勢強勁，繼續向上為第二名。對於混亂的市場狀況，暫時不要要求太高，努力盡心做就對了。

2.虎

本周運勢回穩，順利行事，同為第二名。感受到新生的氣象，一切似乎都在你的預期計畫中進行。

3.兔

本周運勢漸漸向上，為第三名。業績目標雖然很近了，但還是不要著急，穩中求貴，以免自亂陣腳。

3.羊

本周運勢信心強大，同為第三名。事業上有許多貴人幫助，要懂得感恩，並也適度的提攜晚輩。

本周財運前三名

1.狗

本周偏財運激增，靠著朋友的引薦，給予新客戶最佳的顧問指導，很順利的進帳，感受財源滾滾的到來。

2.虎

培養了好久的實力，都在近期大爆發，不僅工作順利，業務機會大增，連帶人脈帶來更多的賺錢機會。

3.兔

終於轉開局面，透過全面的事業布局，多方位，多行業的走訪，不在乎錢少，只要持續不斷的收費，回饋說明一切。

本周愛情運前三名

1. 虎

單身者愛情運正在上升，在與朋友打情罵俏中，曖昧關係的感情因此產生，你對她感覺不錯，希望能正式談戀愛。

2.狗

愛情運穩定，沒有男友陪伴的日子，假日就串珠，為對方串心愛的手鍊，將兩人的心繫在一起，同心同愛。

3.牛

愛情運向上，有想法就要去行動，有行動就會有效果，無論愛的暫時結果如何，至少你已向前邁進一大步。

本周健康運前三名

1.虎

本周健康運勢不錯，但已是中年了，最好堅持運動，瑜珈、太極，或是每天走路一萬步是基本功，絕對不能少。

2.狗

身體健康狀況不錯，吃得好，睡得飽，不過也要注意體重無形之中攀升，趁機多加強鍛煉才是。

3.牛

健康運尚可，愛上清淡素食，因病聽醫師建議改吃蔬菜生機飲食，沒想到因此了解大地食材珍貴與營養。

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