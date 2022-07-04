　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　楊文科：謝謝妳帶給竹縣鄉親美好回憶

▲▼朱俐靜專訪。（圖／記者張一中攝）

▲歌手朱俐靜。（圖／資料照）

記者杜冠霖／綜合報導

40歲女歌手朱俐靜驚傳過世，她去年初在發片記者會上，就曾宣布自己在2020年罹患乳癌，而她的官方臉書和IG自已經近3個月都沒更新，如今傳出過世消息，經紀公司也透過朱俐靜臉書發聲明證實：「朱俐靜已經在7月3日平靜地離開了我們。」，令粉絲震驚又悲痛不已，而朱俐靜出身新竹縣關西鎮，常在竹縣大小活動表演，新竹縣長楊文科也表達哀悼之意，「謝謝妳，帶給竹縣鄉親那麼多場美好的回憶。」

朱俐靜去年發片時透露自己在2020年被醫生宣佈罹患乳癌，表示是在2020年春天發現，因感覺身體不對勁，體力比較差，覺得需要去醫院檢查，也確認罹患乳癌，她當時表示：「但起初狀況蠻多，也需要藥物治療，現在調整得還不錯，才可以在這邊分享新作品，現在和平共存，定期治療。」

而今傳出過世消息，經紀公司也發聲明表示：「來自俐靜家人的聲明：感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
朱俐靜臉書湧入一排藍勾勾悼念　曾沛慈不捨：太難接受
朱俐靜罹癌崩哭期許自己「來日方長」　未入圍金曲成最大遺憾
朱俐靜乳癌病逝！10大危險因子曝光
朱俐靜瞞父罹乳癌崩潰：為何是我？　曾化療痛到爬不起來
朱俐靜才樂觀喊「只要努力都會好的」！網湧入IG哀悼：可以休息
朱俐靜2個半月前「最後發文」惹鼻酸！　暖呼籲：別錯過身體警訊
朱俐靜昔留言喊話朱芯儀　「4字惹心疼」2個月後平靜離世
朱俐靜罹乳癌前情斷12年男友　對愛絕望：走也是一個人
快訊／朱俐靜家人聲明全文！　證實她平靜離世：她非常努力
快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　家人悲痛發聲明：昨天離開了我們
快訊／朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　楊文科：謝謝妳帶給竹縣鄉親美好回憶

影／顏若芳推短片「阿芳不斷電成績單」　條列自己4年重點政績

林鶴明翻侯友宜曾嗆不政治表演　「你現在敢接恩恩爸電話？」

「台灣不能只當巨嬰」　台籍烏克蘭志願兵：哭喊要幫忙卻不願幫人

女職員疑遭性侵後跳樓輕生　監察院糾正新北市衛生局

林楚茵見證台灣捐15萬美金給布達佩斯　助安置烏克蘭難民

綠營雙北改派「雙陳配」？　她4點分析：蔡英文梭哈2024布局

成功嶺256人確診！　徐國勇要求「查明原因、確實檢討」

賴坤成要他把台東立委做好做滿　劉櫂豪：同事團結才是勝選關鍵

賴坤成要劉櫂豪把立委做好做滿　「母雞會變成壓死小雞的力量」

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　楊文科：謝謝妳帶給竹縣鄉親美好回憶

影／顏若芳推短片「阿芳不斷電成績單」　條列自己4年重點政績

林鶴明翻侯友宜曾嗆不政治表演　「你現在敢接恩恩爸電話？」

「台灣不能只當巨嬰」　台籍烏克蘭志願兵：哭喊要幫忙卻不願幫人

女職員疑遭性侵後跳樓輕生　監察院糾正新北市衛生局

林楚茵見證台灣捐15萬美金給布達佩斯　助安置烏克蘭難民

綠營雙北改派「雙陳配」？　她4點分析：蔡英文梭哈2024布局

成功嶺256人確診！　徐國勇要求「查明原因、確實檢討」

賴坤成要他把台東立委做好做滿　劉櫂豪：同事團結才是勝選關鍵

賴坤成要劉櫂豪把立委做好做滿　「母雞會變成壓死小雞的力量」

府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

朱俐靜臉書湧入一排藍勾勾悼念　曾沛慈不捨：真的太難接受…

快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　楊文科：謝謝妳帶給竹縣鄉親美好回憶

朱俐靜罹癌崩哭期許自己「來日方長」　未入圍金曲成最大遺憾

「低血糖」吃巧克力沒用！營養師：不是甜的就可以　這9樣食物最好

台積電套在660元…被同事笑不跑　2真實案例看懂：長期投資的真諦

影／顏若芳推短片「阿芳不斷電成績單」　條列自己4年重點政績

快訊／台北車站補習班驚傳墜樓！20歲女無呼吸心跳　路人聽巨響驚嚇

朱俐靜罹乳癌崩潰：為何是我？　瞞父病情...曾化療痛到爬不起來

今「天眖節」玉皇大帝賜福　新北各大宮廟除厄補運祈福

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

邊境管制不鬆綁　蘇貞昌：境外移入持續檢出二變異株

柯志恩遭酸學術不倫　994字轟網軍

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人成就自己

陳建仁不想選北市？　媒體人爆：收入損失很巨大

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

再為大巨蛋槓上　郝龍斌批柯文哲「瞎扯蛋」：我今天是在救他！

空軍學官「校內低速駕車撞牆」釀1人骨折

吳淑珍剩32kg！陳致中心疼PO照

快訊／成功嶺替代役256人群聚感染　4日結訓典禮取消

陳時中仇恨值　柯：那我事情做不少

更多熱門

相關新聞

朱俐靜臉書湧入藍勾勾悼念　曾沛慈不捨：太難接受

朱俐靜臉書湧入藍勾勾悼念　曾沛慈不捨：太難接受

歌手朱俐靜2021年初罹患乳癌，一直都樂觀努力抗癌的她，4日卻傳出已於昨（3日）離世，消息震驚各界。她的家人稍早在其臉書發出聲明，PO文也湧入許多藍勾勾名人留言悼念。

朱俐靜期許自己　未入圍金曲成遺憾

朱俐靜期許自己　未入圍金曲成遺憾

朱俐靜崩潰為何是我？　瞞父化療

朱俐靜崩潰為何是我？　瞞父化療

朱俐靜年初才喊「只要努力會好的」

朱俐靜年初才喊「只要努力會好的」

朱俐靜2個月前「最後發文」惹鼻酸

朱俐靜2個月前「最後發文」惹鼻酸

關鍵字：

朱俐靜楊文科

讀者迴響

熱門新聞

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

暴雨狂轟　台北101「整棟消失」

朱俐靜過世！　家人悲痛發聲

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

去澎湖暈船！阿金緊張到臉貼牆壁

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面