快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　楊文科：謝謝妳帶給竹縣鄉親美好回憶

▲歌手朱俐靜。（圖／資料照）



記者杜冠霖／綜合報導

40歲女歌手朱俐靜驚傳過世，她去年初在發片記者會上，就曾宣布自己在2020年罹患乳癌，而她的官方臉書和IG自已經近3個月都沒更新，如今傳出過世消息，經紀公司也透過朱俐靜臉書發聲明證實：「朱俐靜已經在7月3日平靜地離開了我們。」，令粉絲震驚又悲痛不已，而朱俐靜出身新竹縣關西鎮，常在竹縣大小活動表演，新竹縣長楊文科也表達哀悼之意，「謝謝妳，帶給竹縣鄉親那麼多場美好的回憶。」

朱俐靜去年發片時透露自己在2020年被醫生宣佈罹患乳癌，表示是在2020年春天發現，因感覺身體不對勁，體力比較差，覺得需要去醫院檢查，也確認罹患乳癌，她當時表示：「但起初狀況蠻多，也需要藥物治療，現在調整得還不錯，才可以在這邊分享新作品，現在和平共存，定期治療。」

而今傳出過世消息，經紀公司也發聲明表示：「來自俐靜家人的聲明：感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」