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好驚險！台南豪大雨轎車車禍失控　車輪懸空卡排水溝柱

▲台南市六甲區有2部轎車，疑因天雨路滑發生車禍，其中1部轎車失控衝向路旁大排水溝，車子卡在溝上水泥柱，三輪懸空十分驚險。（圖／民眾提供，下同）

▲轎車失控衝向路旁大排水溝，車子卡在溝上水泥柱，三輪懸空十分驚險。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

南區氣象中心2日傍晚發布台南市豪大雨即時訊息，疑因天雨路滑，六甲林鳳營發生1起車禍，其1部陳姓男子所駕轎車，失控衝向路旁排水溝，車子卡在溝上水泥柱上車輪懸空，整部車子快要摔落溝內十分驚險，幸好消防人員及時救援駕駛脫困送醫。

▲台南市六甲區有2部轎車，疑因天雨路滑發生車禍，其中1部轎車失控衝向路旁大排水溝，車子卡在溝上水泥柱，三輪懸空十分驚險。（圖／民眾提供，下同）

據了解，南區氣象中心2日傍晚發布大雷雨即時訊息，針對「雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚上7時30分止。

惟台南市消防局119報案台於2日傍晚5時41分許接獲報案，指台南市六甲區中社里林鳳營有2部自小客車相撞，其中一部由陳姓男子所駕的日產自小客車，失控衝入路旁大水溝，車體懸空卡在水泥柱上，隨時有崩塌摔入大水溝危險，駕駛陳男受困在凹陷的駕駛座上動彈不得。經六甲分隊消防人員迅速救援，使用破壞器材將陳姓駕駛救出脫困，陳男由六甲分隊救護車送柳營奇美醫院就醫。

▲台南市六甲區有2部轎車，疑因天雨路滑發生車禍，其中1部轎車失控衝向路旁大排水溝，車子卡在溝上水泥柱，三輪懸空十分驚險。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市六甲區有2部轎車，疑因天雨路滑發生車禍，其中1部轎車失控衝向路旁大排水溝，車子卡在溝上水泥柱，三輪懸空十分驚險。（圖／民眾提供，下同）

▲另1部車子則停在路旁，駕駛人等3人受傷無大礙。

現場另一台黑色國產車，年約40歲陳姓男子，連同乘客共3名傷者（均為輕傷），由官田消防分隊救護車送柳奇醫院診治。真正肇事原因及相關責任由麻豆分局警方調查處理中。

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