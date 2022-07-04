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膝蓋反覆腫脹有貓膩　醫：可能是罕見色素沉著絨毛結節性滑膜炎

▲膝蓋反覆腫脹可能是罹患色素沉著絨毛結節性滑膜炎。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲膝蓋反覆腫脹可能是罹患色素沉著絨毛結節性滑膜炎。（示意圖／pixabay）

記者高堂堯／南投報導

一般關節炎導致的關節腫脹和疼痛是常見的症狀，不過醫師指出，臨床上膝蓋反覆腫脹，有可能是罹患罕見的「色素沉著絨毛結節性滑膜炎」，宜及早就醫治療和復健，以免影響生活品質。

中榮埔里分院復健科主任柳復威指出，色素沉著絨毛結節性滑膜炎（PVNS，又稱做腱鞘巨細胞瘤）是一種良性關節病變，大約每百萬人中有1.8位，其中約佔一半以上好發於膝關節，又可分為局部型及瀰漫型；前者好發於50歲，後者好發於30至40歲，男女無明顯差異。

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柳復威表示，由於該病症臨床上表徵跟一般關節炎相差無異，所以很難直接判別，患者本身會反覆地關節發炎腫脹，抽出之關節液呈暗褐色血液狀，經磁振造影可確診；目前主要治療方式為經由手術切除，局部型較容易切除完全，瀰漫型較難完全廓清且容易復發，會在術後再給予低劑量放射線治療。

▲色素沉著絨毛結節性滑膜炎的病徵是抽出之關節液呈暗褐色血液狀。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲色素沉著絨毛結節性滑膜炎的病徵是抽出之關節液呈暗褐色血液狀。（圖／台中榮總埔里分院提供）

柳復威說，大部份患者在術後復健3個月後，會恢復到原有功能的80至90%：第一個月主要為降低腫脹及減輕疼痛，可予不同快慢的膝伸直運動，狀況好者可開始使用單支拐杖練習步態到移除拐杖；第二個月之目標為自主膝蓋完全打直，可予完全關節活動，並強化股四頭肌及後小腿肌肌力，如上下15公分階梯練習、施做啞鈴深蹲的動作及固定式腳踏車踩踏；第三個月之目標為恢復原有功能，可嘗試單膝或雙膝輪流站立、走跑互換一公里、單腳跳躍4種方向等。

柳復威提醒，遇到膝蓋反覆腫脹發炎，應經由專業醫師評估診斷是否為色素沉著絨毛結節性滑膜炎，以儘速手術及復健，有效改善並維持行動能力、提升生活品質。

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