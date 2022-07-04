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國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

▲▼國民黨團召開「「3十4」防疫指引配套不足 ～傷害人民健康、侵害人民投票權！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團召開「3+4防疫指引配套不足～傷害人民健康、侵害人民投票權！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗4日表示，「3+4」防疫指引配套不足，傷害人民健康，侵害人民投票權，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰回應，現行的防疫措施都會進行滾動式調整，一切還是要以防疫作為最優先的考量，而不是心中只想到選舉跟選票，這是非常不正確的思維。

國民黨立法院黨團上午召開「3+4防疫指引配套不足～傷害人民健康、侵害人民投票權！」記者會，曾銘宗質疑「3+4」防疫指引有政治考量，為何每周僅開放2.5萬人入境，以及本國籍與外國籍入境共用2.5萬人數額。

民進黨立法院黨團隨後召開輿情回應記者會，黃世杰說明，戶籍遷出完全是依照《戶籍法》及相關法院見解，做出事實的認定，沒有任何政治考量，完全是依照法律的規定，這是行政機關依法辦理的結果。

黃世杰也說，在這2年期間，政府幾乎沒有限制本國公民返國，所以並沒有不能回國的情形，包含健保、勞退、國民年金等，還有稅務上的權益，政府都有行政上的配套措施，各主管機關也都盡量配合，讓民眾要返國或者在國外的時候，都可以透過相關方式辦理。

黃世杰表示，到目前為止防疫還是最重要的事，世界的疫情沒有真正的消退，還有很多潛在的變種病毒風險，所以政府第一優先的要務，還是要確保國人的健康、相關疫情的穩定，這會牽連到整個社會的經濟跟穩定性。

黃世杰直言，如果政府不考量防疫的量能就貿然開放，「可能造成的風險，是國內民眾更不樂見的」，而且目前返國人數沒有特別塞車的情形，同時也沒有聽聞有誰回來辦理戶籍，想要登記要投票卻沒有辦法辦理。

黃世杰說，有關目前的「3+4」防疫措施、每週的入境人數等，政府都會滾動式地調整，等到國內的疫情日趨緩和、風險評估達到一定的階段，指揮中心也有可能再行調整，但是一切還是要以防疫作為最優先的考量，而不是心中只有想到選舉跟選票，這是非常不正確的思維。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨曾經在今年3月召開記者會，要把返國投票、不在籍投票綁在一起，其中不在籍投票已經在國內討論過很多次，但是國內的意見很多、爭議也很大，這對台灣的選舉公正性會有很大的質疑，不只國人關心、國際也會關心，希望國民黨能夠慎思。

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