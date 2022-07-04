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全台鄉鎮確診數排行！前3名都是「這縣市」1區就破10萬　最少僅13人

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台新冠確診數累計達387萬多人。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／整理報導

根據指揮中心「各縣市區域每日新增確診圖」最新資料顯示，截至7/2為止，台灣累計病例數達387萬0528例。累計確診數前十名鄉鎮市區集中在北部，前三名皆於新北市，以板橋區12萬4080人最多，依次是新莊區9萬6498人、中和區9萬6482人。最少的十名則分布在南部與外島，以金門縣烏坵鄉13人最低。

依照最新資料，全台各鄉鎮市區前十名依序為：

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1. 新北市板橋區12萬4080人

2. 新北市新莊區9萬6498人

3. 新北市中和區9萬6482人

4. 新北市三重區9萬5681人

5. 桃園市桃園區9萬0520人

6. 桃園市中壢區8萬0663人

7. 新北市新店區6萬0758人

8. 高雄市鳳山區6萬0668人

9. 新北市土城區5萬3762人

10. 高雄市三民區5萬2174人。

至於累計確診數後十名分別為：

1. 金門縣烏坵鄉13人

2. 澎湖縣七美鄉110人 

3. 澎湖縣望安鄉112人

4. 嘉義縣大埔鄉160人

5. 連江縣北竿鄉191人

6. 台南市龍崎區242人

7. 苗栗縣獅潭鄉245人

8. 屏東縣霧台鄉272人

9. 高雄市茂林區、甲仙區281人

10. 連江縣東引鄉284人。

而全台22縣市累計確診總人數前三名皆為六都，以新北市86萬3354人最多，其次是高雄市44萬3918人，台中43萬9367人，台北市則以37萬6521人位居第四。

最少的三個縣市皆在外島地區，以連江縣1374人列居全台確診數最低，再來是金門縣5669人，澎湖縣8871人；本島地區各縣市累計確診數皆破萬，以嘉義市3萬2381人最少，其次為台東縣3萬2686人，嘉義市5萬0488人。

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