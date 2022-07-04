兩岸青年創業大賽啟動　廿萬人民幣大獎等你拿

記者趙禕/上海報導

2022年海峽兩岸青年創業大賽今天正式啟動，參加這項已經連續舉辦7年賽事的團體不但有機會領到高額獎金，還能得到專家指導，甚至拿到創業資源對接和投融資並直接落戶上海的創業基地。將再次帶給兩岸青年用「創意點亮夢想，創業改變未來」的機會和舞台。

這項比賽從2016年開始舉辦，過去六年來吸引超過7000名青年才俊、2776個海內外優質項目參賽，其中有超過1000個團隊來自台灣，發掘出許多有潛力和創新力的青創團體和新創企業。

▲▼海峽兩岸青年創業大賽每年都吸引眾多優秀青年參賽。（圖／記者趙禕攝）

今年的比賽將將延續去年「登陸創業元宇宙」的主題，聚焦上海主導產業，發掘具有潛力和創新力的的青創團體和新創企業，促進成果落地轉化，同時吸引優質企業在上海灣區高新區集聚。本屆大賽除了光電晶片、生命健康、智慧製造、文化創意四個主題項目之外，還新增了「數位經濟」賽道，引入「元宇宙」概念貼近最新的產業熱點。

比賽不但讓青年們有機會展現自己「腦洞大開」的創意項目，還特別請來海峽兩岸多家創投機構和多位法律、稅務、創業領域的知名專家導師參與，在大賽期間舉辦「兩岸青創雲論壇」，並且開設創業輔導公開課，為參與隊伍提供專業指導。

▲賽事主辦方還邀請許多專家現場指導參賽隊伍。（圖／記者趙禕攝）

海峽兩岸青年創業大賽有豐富的獎金，一等獎1名可以獲得20萬元人民幣現金獎勵、3名二等獎可以各獲得6萬元人民幣現金獎勵、；6名三等獎可以各獲得2萬元人民幣現金獎勵，還有優勝獎10名，可以各獲得現金獎勵1萬元人民幣。

▲▼2021年海峽兩岸青年創業大賽獲得一等獎和二等獎的隊伍。（圖／記者趙禕攝）

除了獎金之外，上海（金山）海峽兩岸青年創業基地會和優秀項目主動對接，全程服務優質項目落戶基地，這些年來已經有一百多個台青創業項目在賽後註冊企業落戶金山區青創基地。創業基地還會在項目入駐初期最大限度降低創新創業成本、提供一站式落地配套政策和全方位代辦服務，並整合政府部門、行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，助力項目打通市場通路。每一年決賽過後，也都有專業投資人當場向優秀的項目遞出橄欖枝，直接提出投融資的要約。

▲優秀的項目不但能入駐上海青創基地，還有機會得到創投機構的投融資。（圖／記者趙禕攝）

從今天開始到8月15日報名截止，8月16日、17日兩天的初賽將選出80個項目入圍複賽；8月底將分別在上海、台北、廣州三個賽場讓複賽隊伍透過「8分鐘項目路演+6分鐘現場答辯」決出前20名進入決賽；9月底再在上海決賽會場讓比賽隊伍再次以「8分鐘項目路演+3分鐘現場答辯」決出一、二、三等獎及優勝獎。有興趣一展長才的青年可以透過大賽官網 http://2022.jskechuang.cn/ 報名參賽，發揮創意、實現夢想。

▲參賽隊伍在決賽現場展示項目內容。（圖／記者趙禕攝）

▼有興趣參賽的人可以掃碼進入官方報名網站。（圖／主辦方提供）