「這間快遞」今起罷工！北台灣4縣市金融業資金調度受影響

▲中華快遞企業工會發起罷工。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華快遞為中華郵政子公司，負責業務包括本土銀行資料載運等，中華快遞企業工會不滿長期低薪，台北、桃園、新竹等辦事處今日發起罷工。中華快遞黃振忠表示，罷工將影響金融業資金調度，呼籲「不要為了一些小事情破壞與銀行間的誠信」。

中華快遞企業工會表示，年資5年會員月薪約26,000元、7年約27,000元、年資10年會員月薪約27,400元，甚至年資17年會員月薪約29,000元，也不到 3萬元，勞工不滿向主管抗議，卻被給予「不爽不要做、那你就走啊」等回應。

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中華快遞工會昨日下午與董事長及兩位董事召開勞資協調會，爭取全面調薪5000元，然而最終協調破裂，工會發起罷工投票通過，宣布於今日上午5時30分起開始第一波罷工行動，由台北、桃園、新竹3辦事處及派駐宜蘭的會員發動罷工。

▲中華快遞董事長黃振忠（白衣）表示，罷工將影響金融業資金調度。（圖／記者李宜秦攝）

黃振忠表示，中華快遞業務多是與銀行往來，罷工將影響金融業資金調度，目前只好由銀行自行派送，他呼籲，工會不要為了一些可以解決的小事情罷工，多年來好不容易與銀行建立信任，如今傷害已經造成，銀行未來也會對中華快遞不信任，進而影響業務。

黃振忠指出，還需召集董事召開臨時董事會，現在連資料搜集都還沒開始，因此可能需要一段時間才能回應工會訴求，他承諾，會朝向工會訴求方式協調，希望能達到雙贏局面。