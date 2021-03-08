中華快遞「基層底薪不到25K」　17年沒調薪怒到交通部抗議

▲17年底薪沒25K，中華快遞今赴交通部抗議陳情。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／台北報導

中華快遞為中華郵政轉投資的子公司，但基層員工不滿17年來只調薪過一次，導致第一線員工底薪不到2萬5，除了早跟不上漲不停的物價，也造成許多人沒有意願長期留任，人員流動率高。中華快遞企業工會今數十名員工到交通部抗議，要求實質全面調薪5%以上。中華快遞派高層接下陳情書，承諾4月下旬董事會將提出加薪方案。

中華快遞工會理事長郭榕燁表示，工會自民國97年創立以來，不僅於民國100、108年送陳情書給交通部，也和資方多次協商調薪。但資方總是以股東不同意支持加薪為由拒絕，交通部更是不聞不問。

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郭榕燁說，公司第一線的基層員工底薪為24,700元，17年來僅僅調薪一次，早已經跟不上不停上漲的物價，新進人員薪資過低，因而造成許多人沒有意願長期在公司工作，以致於人員流動率高。工會接到會員不斷投訴，不只自己的工作要完成，還要無止盡的帶新人，導致每個人的工作量增加，老員工更做不下去因而離職，陷入一個惡性循環。

▲17年底薪沒25K，中華快遞今赴交通部抗議陳情，要求實質全面調薪5%以上。（圖／記者賴文萱翻攝）

工會今赴交通部抗議，並對中華快遞提出3大訴求，包含在不影響其他勞動條件情況下，實質全面調薪5%以上；與工會定期協商，建立完整健全的調薪制度；與工會定期協商，設立工會推派之勞工董事。

前來聲援的台灣汽車貨運倉儲工會總幹事王浩則表示，根據交通部統計，2019年快遞業員工月薪平均有5萬7千多，結果中華快遞員工底薪不到2萬5千元、月薪約3萬元，批評交通部是吸著基層員工的血，拉低行業內平均薪資的元兇。

中華快遞襄理闕衍昌今出面接下工會陳情函，承諾將員工意見轉達公司，也透露４月董事會將開會討論調薪案，預料會有正向回應。

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