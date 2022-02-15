陳錦芳畫展「首次NFT作品上市」　成立董事會進軍紐約

▲玉山我愛你載歌載舞：有原作和複製品。（圖／侯幸君提供）

生活中心／綜合報導

你家裡有陳錦芳的畫，作為傳家寶嗎？美國國家博物館前顧問羅倫斯傑普森說：「世界上只有一位梵谷，世界上也只有一位陳錦芳。收藏陳錦芳的作品可以擁有珍貴的傳家寶，是最好的藝術投資」。

這是個極為難得親臨陳錦芳畫展的機會！2月19日~ 3月6日，紐約「陳錦芳文化館」及台北「財團法人陳錦芳文化藝術基金會」，在臺北市大安區忠孝東路三段1號1樓的北科大畫廊舉辦畫展，陳錦芳博士與侯幸君館長這對享譽國際的藝術界賢伉儷，在疫情期間為愛好及投資藝術者現場做導覽。館長侯幸君說：「這是一個生活美學與藝術的饗宴。」她強調，藝術給人正能量，也可以療愈、豐富和提昇人的精神生活。

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▲梵谷歸來：有原作和版畫。（圖／侯幸君提供）

現年87歲的陳錦芳是聯合國文化大使、留法旅美畫家以及「小王子」中文首譯者，自1964年起在巴黎不停向臺灣報導歐美的藝術展覽，1984~2003年以「藝術下鄉」巡迴臺灣各地展覽，深耕臺灣。基於陳博士在歐亞美三大洲創作、展覽及演講超過半世紀，如同台灣商周出版「陳錦芳的臺灣少年世界夢」封面上寫著：「...用藝術站上世界的舞臺，用藝術替臺灣發聲，宣導全球新文藝復興…」，陳博士是得到國內外普遍的肯定與讚譽。

▲NoSmoking禁止吸烟：有原作和版畫。（圖／侯幸君提供）

1960年代陳博士在巴黎大學留學期間，就已領先創立虚擬實體的「新意象派」；其作品整合古今東西人類文明的代表意象，以「五次元世界文化觀」為理論的「後現代」繪畫表現，在60年代尚未有電腦時代，陳錦芳就以電腦概念創作。電腦出現之後，他馬上提出靈體（Soulware）以補充硬體 （hardware）及軟體（software）。藝評家傑普森說陳錦芳是「元宇宙」在藝術上的創始者，他的作品被編入美國大專世界藝術史的教科書。侯館長強調，此次展覽是陳錦芳的作品首次以NFT方式呈現，展覽實體作品及NFT，有很多投資的機會，同時也可以成為榮譽董事會的成員，可享受很多的優待及特權。

▲天下一家：有原作和版畫。（圖／侯幸君提供）

侯館長表示，近年在紐約市近時代廣場、帝國大廈的鑚石地段投資上億美元的「陳錦芳藝術大樓」即將在今年六、七月完工，1-2樓是「陳錦芳文化館」，3-12樓是66間公寓，並有空中會所和空中雕塑花園，目前有4間早鳥價。「陳錦芳文化館」是八大藝術及食衣住行，時裝表演，藝術與金融，展、演、售的一大平台，也是屬於我們大家的橋頭堡；侯館長指出，將以台灣的「財團法人陳錦芳文化藝術基金會」及紐約的「陳錦芳文化館」為機構，趁此次展覽成立台灣的董事會。她說：「個人的能力有限，願具體團結、佈局全球，讓我們亮起來！」

國際榮譽董事會包括有董事、理事、顧問、會員，享有包括受邀VIP開幕、結交世界的重要人物、定期寄送藝訊、藝術教育、收藏投資、藝術療癒以及組織文化旅遊、導覧及各種論壇活動，課程培訓等，協助臺灣年輕人在美國的聚宴交友與輔導(包括入學或居留工作)尤其是裁培後進，培訓一個優秀的國際團隊，互助互惠共同為「立足本土擁抱世界」的一個大社團而努力！侯館長說：「請加入董事會和我們緊密聯繫，過著更有文化藝術的生活，並進軍世界第一大都市－真實的或虛擬的紐約！歡迎加入會員http://www.tfchen.com/?page_id=211；我們的官網：www.tfchen.com，臉書FB / Youtube 搜尋: TF Chen Fine Art Museum」。

陳錦芳北科大畫展

時 間：2月19日~ 3月6日； 11:00 am -7:00pm；週一到週日

門 票：免費；預約看畫展專線0929072385

開幕茶會：2月20日下午2:00-5:00pm

簽書會日：每週末2:00-5:00pm

地 址：臺北市大安區忠孝東路三段1號1樓；北科大畫廊

展 品：美哉台灣、玉山、人文、自由的精神，後梵谷、版畫、花博等系列代表作及文創產品