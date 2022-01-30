台灣鄉土傳承！國際畫家入選百大名人錄　春節開展地點曝

▲楊年發畫作「高雄港口」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新春何處去？看看畫展是不錯的選項。當代知名畫家楊年發1月28日到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品，楊年發1960年生於臺中縣大甲，獲獎無數，先後舉辦過多次個展與聯展，1982年獲選列入《中華民國現代名人錄》，作品廣獲美國、加拿大、英國及日本等國際人士收藏。

楊年發畫作以台灣社會、農業生活情感與濃厚的本土文化精神主題，而作品的內涵展現出對台灣鄉土傳承的眷戀與雋永，深化的情感，更是其作品的主要元素，亦呈現出其藝術的熱愛與奔放的生命力，顯現出濃厚的人道主義色彩，傳達十足的台灣生活印象。

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▲畫家楊年發。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這次展出油畫水彩兩類，水彩作品的繪畫形式用寫實主義，渲染重疊，水與色的亁濕交錯，光影對比與色彩變化，筆觸細膩，呈現水彩畫味的藝術性；油畫風格用印象主義的繪畫形式，色彩光影與對比，在深色的漸層底色中，油彩厚實的肌理，細筆點描鋪陳亮彩與色感，在藝術形象的獨特風貌與精神，賦予藝術的生命與情感，構成個人的畫風與特色，用繪畫視覺心理的語言，呈現感動的藝術饗宴。

▲吳淑惠畫作「農忙」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這次聯袂展出的另外一位畫家吳淑惠，1966年出生於苗栗，畢業於復興商工。早年多以插畫為主，擅長將龐雜的元素融合成構圖精準而優美的畫作，且用色亮麗大膽，是各大出版社爭相合作的著名插畫家，2006年曾入圍插畫類金鼎獎。近年逐漸回歸水彩及油畫創作，開始參與各地聯展，同樣深獲好評。

▲畫家吳淑惠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

吳淑惠畫作也以大自然生態與台灣鄉土為主，有驚人的寫實能力，「甚至比攝影更為真實」，但亦有不少印象類畫風作品，一個平凡無奇的角度，在其筆下亦能表現細膩的情感跟繪畫的藝術精神。