台南國際芒果節登場　黃偉哲邀駐台使館人員產業參訪

▲2022台南國際芒果節2日於走馬瀨農場盛大開幕，台南市長黃偉哲特別邀請新加坡駐及日本駐台人員參加開幕式，並安排芒果加工與出口產業參訪，盼能更加拓展海外市場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南國際芒果節2日於走馬瀨農場盛大開幕，台南市長黃偉哲特別邀請新加坡駐台北商務辦事處王宗翰副代表及日本台灣交流協會台北、高雄事務所人員參加開幕式，並安排芒果加工與出口產業參訪，盼能更加拓展海外市場。





台南市長黃偉哲表示，台南是全台灣最大的改良種芒果產區，種出的愛文芒果香氣濃郁，備受海外消費者喜愛。這幾年市府積極力拼愛文芒果外銷，不只輔導農民種出優質外銷芒果，在外銷的冷鏈、品管到加工等後端管道，也協助業者升級，這次特別邀請有進口台南芒果的新加坡、日本駐台農業、貿易部門人員到台南參訪，希望讓海外朋友認識台南芒果產業的優勢與潛力。





在芒果節開幕式活動結束後，市府首先安排外賓參訪全台首家政府輔導成立的芒果加工場－聯興青果生產合作社，這裡協助在地農家進行芒果選別、運輸，並使用先進設備進行芒果去皮及烤製果乾，此外還透過產研合作，推廣芒果皮的再利用，落實循環農業的理念。





第二家參訪的南瀛農產國際行銷股份有限公司為目前全國規模最大的蒸熱廠，每天最多可以蒸熱30噸、每年蒸熱量約300至400噸。外銷芒果經分級送到蒸熱場後以攝氏46.5度蒸熱、殺菌3.5小時，以去除蟲卵，冷卻後分級、包裝、集貨裝櫃的嚴謹一條龍作業。





市府期許透過透明、完善的加工出口流程參訪，讓國外友人了解台南芒果外銷前蒸熱消滅蟲卵的嚴謹程序及相關產業的精緻，希望促進我國芒果國際行銷。