台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮諷：到底怎麼找到水果的鼻子？

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

《澳門日報》昨（1日）報導，6月29日一批從台灣進口的芒果樣本，檢驗出新冠病毒陽性，暫停進口1周；不過，農委會防檢局回應，並未收到澳門方通報不合格通知。對此，外交部長吳釗燮透過推特發文諷刺說，「到底怎麼找到水果的鼻子做PCR？」

針對澳門以台灣芒果檢測出COVID-19病毒為由，暫停台灣芒果輸入，吳釗燮昨天透過推文諷刺，「這是經濟脅迫很怪異也毫不具說服力的偽裝。在對台灣的魚類產品下手之後，他們也對我們的芒果測出武漢肺炎陽性，但到底他們怎麼找到這水果的鼻子來做PCR？」

防檢局昨天發布聲明指出，依據澳門檢疫規定，台灣芒果應檢附防檢局簽發的輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定；且防檢局並未收到澳門通報該批芒果的不合格通知，呼籲澳門應依照國際規範採行符合風險管控的適當措施，以維貿易順暢。

防檢局重申，目前科學研究並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在世界貿易組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國大陸陸續提出關切。