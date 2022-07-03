金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

▲台南山上花園水道博物館擁有廣闊的戶外空間及林木，最近在園區小實孔雀豆、南洋杉以及蒲桃等樹幹上，也發現大大小小的「蟬蛻」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進盛夏，也是各種蟬類羽化時期，台南山上花園水道博物館擁有廣闊的戶外空間及林木，最近午後總能聽到震耳欲聾的蟬叫聲，工作人員在園區小實孔雀豆、南洋杉以及蒲桃等樹幹上，也發現大大小小的「蟬蛻」，甚至還首見黏在樹葉上的蟬蛻，蒐集特殊的蟬蛻，也成為到遊親子的樂趣。

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館方工作人員表示，園區生態豐富，除了林木品項眾多以外，連帶形成豐富的生態系，在2019年開園前調查，就有超過40種以上的昆蟲，最近正好是夏蟬的羽化期，在密林區及沙坑旁，處處可見到蟬蛻，有單獨一隻，也有兩隻交疊，甚至還在樹葉背面發現蟬蛻，相當有趣。

文化局長葉澤山指出， 山上花園水道博物館位於平地與丘陵交接地帶，以往曾是苗圃用地，加上是水源管制區，長期沒有對外開放，少有大量人為活動與建設開發干擾，開園以後，文化局持續營造生態友善空間，目前生態多樣性應該更加豐富。

葉澤山表示，除了博物館人文歷史背景以外，也將善用生態資源，除了已經培養種子教師，將開始開設結合古蹟及環境教育課程外，最近還獲得山上區知名企業協助，將與崑山科技大學視覺傳達系師生合作，製作生態地圖，讓親子來到這裡，除了遊憩以外，也能寓教於樂，善盡博物館的教育責任。