屏東+1264！暑假出遊人潮多　縣府籲施打疫苗做好防疫措施

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(3)日新增1264例本土確診個案；縣府衛生局表示，Omicron病毒不斷突變，未接種疫苗、老年人和抵抗力較弱的兒童這三種族群面對病毒的免疫力較弱，最容易受到病毒侵襲，再次強調接種疫苗可降低因感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險，請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

衛生局統計，屏東縣今年至7月2日確診人數累計115862人，確診率14.45%。疫苗施打總接種劑次1935983，第1、2、3、4劑施打率分別為88.86%、82.05%、64.49%、3.17%。

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衛生局指出，國內本土疫情趨緩，但是全球新冠疫情受到Omicron亞型變異株BA.4、BA.5強大的免疫逃逸能力，造成大量重複感染病例，在台灣本土疫情仍以BA.2為主，近期也已經有不少境外移入的確定病例。Omicron變異株BA.4及BA.5這二種較新的毒株具有較強傳播能力，但戴口罩、勤洗手、保持社交距離等措施與疫苗施打，經過證實防疫仍然很有效。

衛生局同時提醒民眾切勿因近期國內疫情趨緩，而掉以輕心鬆懈了防疫作為，尤其暑假期間出遊仍應落實相關防疫措施，否則暑假結束後，恐怕又會面臨新一波疫情。

縣府統計截至7月3日，縣內居家隔離現管人數1803人，解除隔離867人；居家照護累計105680人，解除98057人，現管7623人。